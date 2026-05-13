La organización civil Mexicanos Contra el Narco pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) iniciar un procedimiento para retirar el registro a Morena, al acusar que el partido habría ganado elecciones en México con presunto apoyo del crimen organizado en distintas entidades del país.

La exigencia ocurre en medio de la controversia por la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, por parte del Gobierno de Estados Unidos (EUA).

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Solicitan al INE retirar registro a Morena por presunta ayuda del narco en elecciones

De acuerdo con el posicionamiento difundido por la asociación, Morena habría obtenido ventaja electoral mediante supuestos pactos con grupos criminales en estados considerados focos rojos por la violencia.

La denuncia de Mexicanos Contra el Narco se basa en resoluciones de tribunales electorales que documentaron la intervención del narco en procesos electorales que ganó Morena.

La petición fue dirigida directamente al INE, organismo encargado de vigilar la legalidad de los procesos electorales en México. Mexicanos Contra el Narco argumentó que la Constitución contempla sanciones contra partidos que incurran en violaciones graves o reciban financiamiento ilícito.

Mexicanos Contra el Narco hace fuerte acusación en plena polémica por Rocha Moya

El señalamiento en contra de Morena ocurre en un momento de alta tensión política por el caso de Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, luego de que surgieran versiones relacionadas con investigaciones internacionales sobre presuntos nexos con grupos del crimen organizado,específicamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, que le ayudaron a conseguir la gubernatura.

El gobernador con licencia de Sinaloa es buscado por la ley estadunidense por los delitos de conspiración para traficar drogas, narcotráfico, posesión de armas de fuego, narcocorrupción.

Lista de entidades donde Morena ganó elecciones con apoyo del narco

En el desplegado compartido por la organización civil se mencionan diversas entidades donde, aseguran, Morena habría recibido respaldo indirecto de grupos criminales durante procesos electorales recientes.

Entre los estados señalados aparecen Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Sonora, entidades donde la violencia ligada al narcotráfico ha marcado las campañas políticas y la seguridad pública en los últimos años.

En el caso de Sinaloa, Mexicanos Contra el Narco acusa que durante los procesos electorales de 2021, en donde resultó electo Rubén Rocha Moya, hubo secuestro de operadores políticos y presunta movilización electoral ligada al crimen organizado.

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