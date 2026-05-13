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Choques y bloqueos paralizan la circulación en carreteras hoy 13 de mayo

¡Toma precauciones! La circulación en algunas carreteras es complicada a consecuencia de los bloqueos y los fuertes accidentes.

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy miércoles 13 de mayo se reporta circulación complicada en varias carreteras del país a consecuencia de fuertes accidentes automovilísticos y bloqueos por parte de manifestantes.

A la gran afluencia de automóviles también se suman la lluvia y la neblina debido a las condiciones meteorológicas en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Jalisco, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

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Autopista La Tinaja-Isla

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre el cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, por un choque e incendio de un tractocamión tipo pipa cerca del kilómetro 18.

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Hay reducción de carriles ante la presencia de servicios de emergencia por un accidente en el kilómetro 168 de la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, dirección Cd. Mendoza.

De acuerdo con los primeros reportes un vehículo se salió del camino y después volcó. La circulación es lenta, así que toma precauciones.

Autopista Cd. Obregón-Guaymas

Se registra cierre de circulación en la autopista Cd. Obregón-Guaymas, a la altura del kilómetro 71, dirección Cd. Obregón luego de que un vehículo chocara contra un muro.

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones por el cierre parcial de circulación por un accidente cerca del kilómetro 165+000, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí con dirección a Querétaro.

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