Hoy miércoles 13 de mayo se reporta circulación complicada en varias carreteras del país a consecuencia de fuertes accidentes automovilísticos y bloqueos por parte de manifestantes.
A la gran afluencia de automóviles también se suman la lluvia y la neblina debido a las condiciones meteorológicas en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Jalisco, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Autopista La Tinaja-Isla
Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre el cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, por un choque e incendio de un tractocamión tipo pipa cerca del kilómetro 18.
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Hay reducción de carriles ante la presencia de servicios de emergencia por un accidente en el kilómetro 168 de la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, dirección Cd. Mendoza.
De acuerdo con los primeros reportes un vehículo se salió del camino y después volcó. La circulación es lenta, así que toma precauciones.
Autopista Cd. Obregón-Guaymas
Se registra cierre de circulación en la autopista Cd. Obregón-Guaymas, a la altura del kilómetro 71, dirección Cd. Obregón luego de que un vehículo chocara contra un muro.
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones por el cierre parcial de circulación por un accidente cerca del kilómetro 165+000, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí con dirección a Querétaro.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.