Hoy miércoles 13 de mayo se reporta circulación complicada en varias carreteras del país a consecuencia de fuertes accidentes automovilísticos y bloqueos por parte de manifestantes.

A la gran afluencia de automóviles también se suman la lluvia y la neblina debido a las condiciones meteorológicas en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Jalisco, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

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Autopista La Tinaja-Isla

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre el cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, por un choque e incendio de un tractocamión tipo pipa cerca del kilómetro 18.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista La Tinaja - Isla, km 18. Registra cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance e incendio de tracto camión tipo pipa). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) May 13, 2026

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Hay reducción de carriles ante la presencia de servicios de emergencia por un accidente en el kilómetro 168 de la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, dirección Cd. Mendoza.

De acuerdo con los primeros reportes un vehículo se salió del camino y después volcó. La circulación es lenta, así que toma precauciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 168, dirección Cd. Mendoza. Registra reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de pick up). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 13, 2026

Autopista Cd. Obregón-Guaymas

Se registra cierre de circulación en la autopista Cd. Obregón-Guaymas, a la altura del kilómetro 71, dirección Cd. Obregón luego de que un vehículo chocara contra un muro.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Cd. Obregón - Guaymas, km 71, dirección Cd. Obregón. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (choque contra muro central). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) May 13, 2026

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones por el cierre parcial de circulación por un accidente cerca del kilómetro 165+000, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí con dirección a Querétaro.

#TomePrecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 165+000, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, con dirección Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/CJGCZkAMzw — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 13, 2026

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