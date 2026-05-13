Elegir una carrera universitaria no es cosa sencilla, pues esta decisión marcará en gran medida el futuro profesional y hasta personal de los jóvenes; aunqur desafortunadamente, el mercado laboral no siempre ofrece la estabilidad económica deseada.

En el caso de algunas profesiones el desempleo es un tema recurrente, lo que puede traer problemas en las personas que eligieron determinada carrera.

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Algunas carreras tienen mayor tasa de desempleo que otras: IMCO

Para conocer el panorama del mercado laboral actual, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) realizó un estudio para conocer cuáles son las carreras que se ofrecen en universidades públicas y privadas con mayor tasa de desempleo.

Este estudio tiene la finalidad de brindar orientación a los jóvenes que están por tomar una de las decisiones más importantes de su vida y lo tomen en consideración al momento de tomar su decisión.

Si bien es cierto que contar con estudios superiores o de posgrado amplía las posibilidades de encontrar empleos mejor pagados, es importante considerar que algunas áreas laborales no crecen al mismo ritmo que el número de egresados, lo que puede dificultar el proceso de búsqueda de trabajo.

¿Cuáles son las 10 carreras con mayor tasa de desempleo en México?

Según datos del IMCO, estas son las carreras con mayor tasa de desempleo en México:

Tecnología para la protección del Medio Ambiente. Tasa de desempleo: 9,5% Industria de la minería, extracción y metalurgia. Tasa de desempleo: 8.8% Literatura. Tasa de desempleo: 8.4% Administración en el ámbito de la ingeniería y construcción. Tasa de desempleo: 7.6% Ciencias políticas. Tasa de desempleo: 5.7% Mercadotecnia y publicidad. Tasa de desempleo: 5.6% Criminología y estadística. Tasa de desempleo: 5.1% Diseño, comunicación gráfica y editorial. Tasa de desempleo: 4.9% Sociología y antropología. Tasa de desempleo: 4.9% Biología. Tasa de desempleo: 4.8%

El IMCO señala que los motivos por los que estas carreras se encuentran en el listado son muy diversos, pues pueden influir diferentes factores que afectan particularmente a cada área, como pueden ser la saturación de egresados, la oferta limitada de empleos especializados e incluso la falta de habilidades como inglés o el manejo de herramientas tecnológicas.

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