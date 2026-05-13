Fuertes lluvias y frío invaden todo México hoy miércoles 13 de mayo

Tal como ha sido en toda la semana, hoy miércoles 13 de mayo 2026 continúan las fuertes lluvias con descargas eléctricas y granizo; no obstante, en algunas partes del país aún sigue la ola de calor, la cual se niega a dejar el territorio nacional.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones, las bajas temperaturas y el cielo nublado se deben a un canal de baja presión, combinado con el ingreso de humedal y el frente frío 50.

¡Buenas noches! Mira nuestro #VideoPronóstico y entérate si seguirán las #Lluvias esta noche y el día de mañana en #México. pic.twitter.com/6widtKleFp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026

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Clima hoy en México: ¿En qué estados lloverá hoy?

Ante esto, las autoridades confirmaron que Chiapas será la entidad más afectada este miércoles; sin embargo, también se presentarán con descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento en:

Estado de México (Edomex)

(Edomex) Morelos

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Jalisco

Tabasco

En tanto, la Ciudad de México (CDMX), Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo vivirán tormentas durante la tarde noche de este miércoles; también se prevén bajas temperaturas durante la madrugada y noche en el Edomex, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Durango y Baja California.

La ola de calor se niega a irse de México

Pese a las tormentas, estos son los estados donde seguirán temperaturas entre 40 a 45º:

Sonora

Sinaloa

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Clima en CDMX y Edomex hoy 13 de mayo

En la CDMX se esperan temperaturas entre 13 y 25º; sin embargo, continuarán las tormentas y lluvias desde la tarde y hasta el fin del día.

Conviene recordar que, en los últimos dos días, el Gobierno de CDMX ha activado alertas (amarillas, naranjas, rojas y púrpuras) debido a la intensidad de las precipitaciones, por lo que se recomienda estar al pendiente del clima en la capital.

Finalmente, en el Edomex también se prevén temperaturas bajas, las cuales podrían ir desde los 9 a las 21º; autoridades recomiendan salir con paraguas o impermeable.

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