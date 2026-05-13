Las lluvias han ocasionados serios retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) durante la tarde de los dos últimos días; sin embargo, esto se mantiene durante la mañana de hoy 13 de mayo.

#MetroAlMomento:

La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 y A es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 13 de mayo?

De acuerdo a las autoridades del Metro CDMX, las demoras de esta mañana se deben a la alta afluencia en la mayor parte de las estaciones de las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 y A; mientras que los usuarios reportan tiempos de espera que van desde los 10 a los 20 minutos:

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 1 , especialmente en dirección Observatorio

, especialmente en dirección Observatorio Retrasos de más de 15 minutos en la línea 3 , especialmente en dirección Universidad

, especialmente en dirección Universidad Retrasos de 10 minutos en la línea 5

Retrasos de 15 minutos en la línea 7 , especialmente en dirección El Rosario; autoridades agilizan la circulación de los trenes

, especialmente en dirección El Rosario; autoridades agilizan la circulación de los trenes Retrasos de 10 minutos en la línea 8 ; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes

; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes Retrasos de 10 minutos en la línea 9

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 12

Retrasos de más de 10 minutos en la línea A ; autoridades aseguran que se debe a la alta afluencia de personas en las estaciones

; autoridades aseguran que se debe a la alta afluencia de personas en las estaciones Retrasos de más de 15 minutos en la línea B, especialmente en dirección Buenavista

Permanecen cerradas las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas -de la línea 2-, así como Auditorio -línea 7-.

Así avanza el Metrobús este 13 de mayo

Durante las primeras horas del día, las autoridades de este transporte público capitalino informaron que se restableció el servicio de todas las líneas, luego de que se implementó marcha lenta debido a las lluvias durante la tarde, noche y madrugada en CDMX.

No obstante, por obstrucción de carriles, la línea 4 se mantiene sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5; los usuarios no se deben de bajar de las unidades, debido a que éstas laboran con desvío en la ruta.

Asimismo, se restableció el servicio en toda la línea 1, luego de que la estación Insurgente no tenía ni ascenso ni descenso durante las primeras horas del día.

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