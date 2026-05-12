Como parte de los preparativos que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) está haciendo de cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, se anunció que el Metrobús capitalino estará dando servicios especiales desde Periférico hasta el Estadio Banorte para facilitar el traslado de los aficionados.

A través de un comunicado oficial emitido por el Metrobús, se anunció que se iniciarán con unas pruebas del servicio en el juego de semifinales de la Liga MX, Cruz Azul vs Chivas, el cual se disputará este miércoles 13 de mayo en el Coloso de Santa Úrsula.

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¿Cómo será el servicio del Metrobús CDMX al Estadio Banorte?

De acuerdo con lo anunciado en el comunicado oficial del Metrobús CDMX, se estará brindando el servicio de apoyo directo al estadio desde las estaciones Perisur y Cañaverales de la Línea 1 y 5 respectivamente.

Se detalló que la tarifa durante la prueba operativa será la misma de seis pesos por viaje de usuario, además de que la transferencia no tendrá costo alguno ya que se validará como un transbordo normal en las unidades.

¿De qué hora a qué hora dará servicio el Metrobús CDMX para el Cruz Azul vs Chivas?

Durante este miércoles 13 de mayo el servicio de apoyo se estará brindando en un horario que va de las 16:00 a las 00:00 horas, esto con el objetivo de que las y los asistentes al estadio cuenten con un método de transporte eficaz y seguro tras salir del estadio.

Vale la pena destacar que los autobuses contarán con una frecuencia de paso de hasta 15 minutos entre unidad, lo cual ayudará a facilitar la movilidad de los pasajeros en calles de la capital del país.

Semifinales de la Liga MX servirán de prueba para el Mundial 2026

Las autoridades del Metrobús CDMX informaron que este será un ejercicio que servirá de cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ que se disputará en la capital a partir del 11 de junio, lo cual podría complicar la movilidad.

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