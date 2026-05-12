Transporte público con descuento en Oaxaca: estas son las personas que pueden aplicar al beneficio

El sistema de transporte BinniBus arranca una etapa nueva en Oaxaca con un beneficio directo al bolsillo del usuario. Las autoridades estatales abrieron el pre-registro para una tarjeta inteligente que dará acceso a tarifas preferenciales, agilizará el abordaje y reducirá tiempos de espera en las unidades. El trámite es totalmente digital y la convocatoria tiene fecha de cierre.

El pre-registro corre del 4 al 24 de mayo de 2026. Quienes completen el proceso recibirán un folio que les permitirá retirar la tarjeta más adelante. No todos los perfiles pagan lo mismo y existen modalidades específicas según el tipo de usuario.

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¿Quiénes pueden aplicar al descuento del BinniBus en Oaxaca?

El programa contempla cuatro modalidades de tarjeta según el perfil del beneficiario. Cada una atiende a un sector distinto de la población oaxaqueña y exige documentación específica para validar el descuento correspondiente.

Las personas alcanzadas por el beneficio son:

Público general: cualquier usuario del transporte que tramite la tarjeta estándar.

cualquier usuario del transporte que tramite la tarjeta estándar. Adultos mayores: personas de 60 años o más con identificación vigente.

personas de con identificación vigente. Estudiantes: alumnos con credencial escolar al día.

alumnos con credencial escolar al día. Personas con discapacidad: acceso al trámite totalmente gratuito y con saldo inicial precargado.

El costo de la tarjeta es de 50 pesos, monto que se devuelve al usuario en saldo precargado. Las personas con discapacidad acceden al trámite de forma gratuita y reciben además el saldo inicial en su tarjeta.

¿Cuándo entregan la tarjeta inteligente del BinniBus?

La entrega de los plásticos arranca el 25 de mayo en módulos oficiales que serán anunciados por canales del gobierno estatal. El usuario debe presentar el folio digital generado en el pre-registro junto con los documentos originales que respaldan su solicitud.

El uso oficial de las tarjetas en las unidades del BinniBus inicia el 1 de junio de 2026, fecha en la que el sistema empieza a operar con el nuevo esquema de cobro electrónico. A partir de ese día, los usuarios con tarjeta acceden a las tarifas preferenciales y los tiempos de abordaje se reducen.

La directora del BinniBus, Karina Gómez Esteban, confirmó que las 35 rutas comprometidas ya operan en la entidad. La ruta de Viguera a Huitzo es una de las más recientes incorporadas y registra alta demanda ciudadana en sus primeros recorridos.

Si vas a usar el transporte público en la zona metropolitana de Oaxaca, completá tu pre-registro antes del 24 de mayo y reservá tu folio. El gobernador Salomón Jara Cruz anunció que se habilitarán 80 módulos para adquisición y recarga del plástico.

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