SEP: Lista de escuelas que suspenden clases hoy martes 12 de mayo en la CDMX por las lluvias

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este martes 12 de mayo quedan suspendidas las clases en algunas escuelas de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades escolares tomaron esta decisión tras las severas inundaciones que afectaron hogares y negocios como consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron durante la noche de este lunes 11 de mayo.

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¿Por qué no hay clases en escuelas de la alcaldía Azcapotzalco?

Este martes 12 de mayo, la Secretaría de Educación Pública capitalina informó que las familias que sufrieron inundaciones en sus casas, debido al desbordamiento del río Hondo, a la altura del vaso regulador El Cristo, en el municipio de Naucalpan y los límites de la alcaldía Azcapotzalco.

🌩️Derivado de las lluvias registradas esta tarde-noche, desplegamos el Operativo Tlaloque con apoyo de Protección Civil y distintas áreas operativas de la Alcaldía.

Seguimos atendiendo las zonas afectadas y mantendremos informada a la ciudadanía a través de nuestras redes… pic.twitter.com/B71XffCr6E — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) May 12, 2026

La SEP informó que la decisión de suspender clases en algunas escuelas de la CDMX obedece a que las familias están concentradas en la labores de limpieza de las casas que resultaron afectadas.

Lista de escuelas donde no hay clases hoy martes 12 de mayo

Tras lo ocurrido por las fuertes lluvias de ayer, la alcaldía Azcapotzalco propuso a las autoridades educativas de la CDMX que se suspendieran las clases en algunas escuelas de la zona afectada, tanto de educación básica como de educación media superior.

Las escuelas que no tendrán clases este martes 12 de mayo en ambos turnos son las siguientes:

Secundaria 174 Amador Nervo

Conalep 161

Jardín de niños Gabriela Brimmer

⚠️ COMUNICADO IMPORTANTE ⚠️



Derivado de las lluvias registradas esta tarde y noche en la demarcación y ante el desbordamiento del Río de los Remedios en Naucalpan, la Alcaldía Azcapotzalco informa lo siguiente:



Estamos en comunicación con la Autoridad Educativa Federal para… — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) May 12, 2026

La recomendación es mantenerse al tanto de los avisos de la alcaldía Azcapotzalco, la SEP y Protección Civil.

¿Dónde va a llover en la CDMX hoy 12 de mayo?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 12 de mayo se espera que continúen las lluvias en la capital mexicana.

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