Ni Jalisco ni Nuevo León: el estado de México que otorgará becas desde preescolar hasta universidad

Colima será el único estado del país que dará apoyos económicos educativos desde preescolar hasta licenciatura, consolidándose como un referente en becas en México, según confirmó Viridiana Valencia Vargas, titular de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Gobierno del estado.

Con esta medida, se buscará fortalecer el acceso y la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo a través de apoyos coordinados entre programas federales y estatales.

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Cuáles son las becas vigentes para estudiantes en Colima

En el caso del nivel preescolar, el Gobierno del estado da un apoyo de 2 mil pesos por ciclo escolar. Además, otorga uniformes escolares, mochilas y útiles.

En primaria, el apoyo económico este año será cubierto a través de la Beca Rita Cetina que impulsa el Gobierno de México. Y, al igual que en el caso del nivel preescolar, el Gobierno estatal entregará uniformes, mochilas y útiles.

En cuanto a secundaria, los estudiantes reciben 1900 pesos por bimestre a través de la Beca Rita Cetina. Sumado a eso, el Gobierno del Estado otorga una computadora por el programa ColiBecas.

Este programa de becas incluye apoyos de tipo estatales y federales. |Imagen Ilustrativa

Por su parte, en el nivel de educación media superior se mantiene la Beca Benito Juárez que otorga el Gobierno federal.

Colima otorgará becas en el nivel universitario

La novedad es que este año, los estudiantes de licenciatura también recibirán un apoyo económico. Hasta ahora, este era el único nivel educativo que no contaba con una beca estatal directa. “Con esto vamos a ser el único estado del país en otorgar una beca económica desde preescolar hasta licenciatura”, señaló Valencia Vargas.

La funcionaria aclaró que el nuevo apoyo será anunciado próximamente por la gobernadora Indira Vizcaíno.

Sumado a eso, los universitarios reciben equipos de cómputo a través del programa ColiBecas.

Valencia Vargas sostuvo que la nueva estrategia pretende garantizar más oportunidades para los estudiantes de Colima y disminuir la deserción escolar.

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