Marchan miles en Zacatecas tras represión contra campesinos y estudiantes

Este lunes se vivió una jornada de movilizaciones en Zacatecas, Zacatecas, después de la represión registrada durante una manifestación pacífica de productores de frijol que dejó un saldo de 12 personas detenidas cuando intentaron interrumpir un evento gubernamental con motivo del Día de las Madres.

La jornada de protestas de este lunes fue convocada por productores de frijol, además de estudiantes. En la manifestación también participaron sindicatos y diferentes organizaciones sociales, mientras que un grupo de agricultores se trasladó a bordo de tractores sobre algunas de las principales vialidades de la capital zacatecana.

La manifestación partió de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), casa de estudios de donde eran los estudiantes detenidos durante la movilización del domingo. De acuerdo con los propios asistentes de la marcha, entre las personas aprehendidas se encuentra una maestra universitaria jubilada de 64 años de edad.

De acuerdo con autoridades estatales, la policía intervino durante la movilización del domingo porque existían “amenazas” desde días previos.

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“¡No más!”, grita Zacatecas

La marcha partió de la Facultad de Ingeniería con dirección al Palacio de Gobierno de la entidad con una consigna que unió las voces de agricultores, estudiantes, mineros, personal de la salud y otros integrantes de la sociedad civil: “¡No más!”, fue la consigna principal de esta jornada.

Ante la nueva jornada de movilizaciones en Zacatecas, el gobernador del estado, el morenista David Monreal, afirmó que “hay apertura al diálogo”, y aseguró que se mostraba respetuoso al llamado más protestas.

Como parte de la jornada de protestas que se registró en la entidad, como parte de la marcha de este lunes 11 de mayo en Zacatecas, se registraron 27 bloqueos en diferentes puntos de la capital de la entidad.

¿Qué piden los agricultores de Zacatecas?

Durante la movilización de hoy lunes, productores de frijol reiteraron sus exigencias: la ampliación del programa de acopio de 1,500 toneladas adicionales su producto, que se pague al precio de 27 pesos por kilo y no a 16 pesos, como ha reiterado Alimentación para el Bienestar.

Los agricultores advirtieron que en caso de que no haya respuesta a sus solicitudes, las protestas continuarán en los próximos días.