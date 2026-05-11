Es oficial en León: esta acción bloquea el refrendo de tus placas si no pagas esta multa a tiempo

La Dirección de Policía Vial de León mantiene operativos 10 radares fijos y dos unidades móviles que vinculan automáticamente los excesos de velocidad a las placas de cada vehículo en el municipio.

De acuerdo con el Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, las fotomultas no liquidadas quedan registradas en el sistema municipal Pagonet. Este adeudo genera un bloqueo administrativo inmediato que impide a los propietarios de vehículos realizar el refrendo de placas, la renovación de la licencia de conducir o cualquier trámite de baja y reposición de documentos vehiculares.

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¿Qué trámites quedan bloqueados por tener multas sin pagar en León?

El incumplimiento en el pago de las infracciones por velocidad activa en León una serie de restricciones legales ante la Secretaría de la Hacienda Pública y la Dirección de Policía Vial.

Refrendo de placas: el sistema estatal exige una “constancia de no infracción” municipal; si existe un adeudo en Pagonet, el trámite queda inhabilitado.

el sistema estatal exige una “constancia de no infracción” municipal; si existe un adeudo en Pagonet, el trámite queda inhabilitado. Renovación de licencia: al retenerse el documento físico como garantía, el conductor no puede tramitar una nueva sin el recibo de pago de la multa previa.

al retenerse el documento físico como garantía, el conductor no puede tramitar una nueva sin el recibo de pago de la multa previa. Baja de vehículo: es obligatorio presentar constancias de no infracción vigentes tanto del estado como del municipio para dar de baja un registro vehicular.

es obligatorio presentar constancias de no infracción vigentes tanto del estado como del municipio para dar de baja un registro vehicular. Liberación de corralón: si el vehículo es remitido a una pensión, la Tesorería Municipal prohíbe su devolución hasta que se liquiden las multas acumuladas y los gastos de arrastre.

¿De cuánto es la multa por exceso de velocidad en León en 2026?

Las sanciones se calculan según el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), afectando directamente el expediente del conductor si no se liquidan en el periodo de gracia.

Vías primarias y secundarias: la multa oscila entre los $1,759 y $2,698 pesos (15 a 23 UMA).

la multa oscila entre los (15 a 23 UMA). Zonas de alta concentración: en escuelas, hospitales o mercados, la sanción aumenta hasta los $3,519 pesos (30 UMA).

en escuelas, hospitales o mercados, la sanción aumenta hasta los (30 UMA). Uso de antirradares: instalar detectores en vehículos particulares conlleva una multa adicional de hasta $518 pesos.

Multa de tránsito No estar al día con las multas de tránsito puede ocasionar otros bloqueos a los conductores de León. (Getty Images/Getty Images)

¿Cómo obtener el 90% de descuento o conmutar la multa en León?

El Juez Cívico de León ofrece alternativas para regularizar el estatus del vehículo y liberar el trámite de refrendo mediante el servicio a la comunidad.

Requisitos oficiales para la conmutación:

Plazo de 10 días: si solicitas servicio comunitario en los primeros 10 días hábiles, puedes perdonar hasta el 90% del monto.

si solicitas servicio comunitario en los primeros 10 días hábiles, puedes perdonar hasta el del monto. Plazo de 20 a 30 días: el descuento se reduce al 75% y 50% respectivamente, según el tiempo transcurrido.

el descuento se reduce al respectivamente, según el tiempo transcurrido. Pago Mínimo: al aceptar la falta en línea en el portal Pagonet León , se aplica el cobro base sin necesidad de audiencia.

al aceptar la falta en línea en el portal , se aplica el cobro base sin necesidad de audiencia. Restricción: el beneficio de servicio comunitario solo se puede solicitar hasta dos veces por año fiscal para infractores recurrentes.

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