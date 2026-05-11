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Bloqueos regresan a carreteras hoy lunes 11 de mayo; hay cierres totales y parciales

México-Cuernavaca y Querétaro-Irapuato con bloqueos hoy lunes; accidentes paralizan el paso vehicular.

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Comienza una nueva semana y es momento de regresar a las carreteras, pero muchas de ellas registran bloqueos por presencia de manifestantes y accidentes hoy lunes 11 de mayo, así que toma precauciones.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) atienden los accidentes junto a servicios de emergencia, por lo que llaman a los conductores a bajar la velocidad en la zona y manejar con precaución.

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Carreteras con bloqueos hoy lunes

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, en el kilómetro 61, dirección Irapuato tras un accidente en el que se vio involucrado un tractocamión.

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Capufe alerta de cierre parcial al paso vehicular en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, en el kilómetro 9, dirección Cosoleacaque, después de que tractocamión presentara una falla mecánica.

Autopista México-Cuernavaca

Luego de un accidente en la autopista México-Cuernavaca, cerca del kilómetro 37, dirección Ciudad de México (CDMX), se restableció la circulación vehicular.

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