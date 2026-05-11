Adiós a la ola de calor: fuertes lluvias y frente frío 50 cambiarán el clima de todo México

¿Ya se va la ola de calor? De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), México vivirá un contraste de temperaturas en todo su territorio durante este lunes 11 de mayo, ya que algunas entidades seguirán con calor cercano a los 45º, mientras que otras vivirán de lleno la entrada del frente frío 50.

Ambos fenómenos generarán un ambiente sofocante en las zonas donde siga el calor, especialmente al medio día y rumbo a la tarde; al tiempo de que habrá tormentas que podrían provocar inundaciones y deslaves.

Se pronostican #Lluvias de muy fuertes a torrenciales en regiones de 10 estados de #México. Ve más información ⬇️https://t.co/kFwtzAYGhd pic.twitter.com/3MGcbRVJIf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 11, 2026

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Estados donde seguirá la ola de calor este lunes

El calor no da tregua en el país, algunas entidades seguirán con altas temperaturas:

Temperaturas superiores a los 45º : Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa

: Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa Temperaturas entre 40 y 45º: Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

¿Dónde lloverá hoy este 11 de mayo 2026?

Por otro lado, las principales lluvias del día se concentrarán en:

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Nuevo León

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Tamaulipas

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Guanajuato

Es importante mencionar que las autoridades explicaron que los estados de Veracruz, Puebla y Morelos, pese a las lluvias, tendrán ambiente caluroso debido a las altas temperaturas durante gran parte del día.

Clima en CDMX hoy 11 de mayo

En tanto, en la Ciudad de México se espera una mínima de 14º, así como una máxima de 25º; sin embargo, tal como pasó la noche del domingo 10 de mayo, seguirán las lluvias y la presencia de vientos en la capital.

Asimismo, la calidad de aire es aceptable con riesgo moderado para activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo, eso no implica que se activa ésta o el Doble Hoy No Circula.

Ahora que conoces cómo estará el clima en tu ciudad, puedes salir con tiempo y evitar que la lluvia o la ola de calor te arruinen tu día.

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