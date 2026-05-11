Es ley y pocos lo saben: Jalisco multará con hasta $1,173 pesos a quienes realicen esta acción al abordar su auto

Aunque manejar con una puerta abierta representa un riesgo evidente para quienes viajan en el vehículo y para otros en la vía, en Jalisco esta conducta está sancionada por la ley.

De acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, circular en estas condiciones puede derivar en una multa que supera los mil pesos.

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¿Qué acción puede generar una multa de hasta 1,173 pesos en Jalisco?

La normativa establece que manejar con alguna de las puertas abiertas es motivo de sanción. Esto también incluye la cajuela, una práctica que suele verse con mayor frecuencia en la vía pública.

El artículo 361 señala que esta infracción se castiga con entre cinco y diez UMAs, lo que equivale aproximadamente a:

5 UMAs: $586.55 pesos

10 UMAs: $1,173 pesos

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¿Por qué es riesgoso manejar con las puertas abiertas?

Llevar una puerta abierta mientras el vehículo está en movimiento puede provocar accidentes, ya que existe riesgo de golpear a peatones, ciclistas o motociclistas.

También aumenta la posibilidad de que un pasajero caiga del vehículo, además de afectar la seguridad y control durante la conducción.

Otras acciones que se sancionan con la misma multa

De acuerdo con el mismo artículo 361, estas conductas también pueden recibir sanciones de entre 5 y 10 UMAs:

Aprovechar el paso de vehículos de emergencia con sirenas para avanzar detrás de ellos

Generar ruido excesivo con claxon, escape o equipo de audio

Ignorar indicaciones de policías viales

Subir o bajar pasajeros en lugares no autorizados (transporte público)

Proferir ofensas a agentes viales

Circular con luces no permitidas que afecten la visibilidad de terceros

Motociclistas que no respeten su carril o circulen en zonas prohibidas

Transportar carga sin medidas de seguridad adecuadas

No portar de forma visible el gafete de identificación como persona conductora u operadora

Circular con luces no permitidas que afecten la visibilidad de terceros

Transportar carga sin las medidas de seguridad adecuadas, ya sea por exceso o riesgo de derrame

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