Adelanto de vacaciones SEP: Estas son las escuelas que definitivamente NO terminan las clases el 5 de junio

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, se ha visto envuelto en varias contradicciones que han confundido a padres y madres de familia, pues tras anunciar el adelanto de las vacaciones y cierre del ciclo escolar 2025-2026, aparentemente, la polémica generada lo obligó a echarse para atrás.

En este contexto, las escuelas privadas dieron a conocer su postura, en contra de esta modificación al calendario escolar de la SEP, cuyas supuestas motivaciones son el Mundial 2026 y la ola de calor. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué pasó con el calendario escolar 2026?

El pasado jueves 8 de mayo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció un adelanto de las vacaciones SEP, por lo que el fin del ciclo escolar actual sería el próximo 5 de junio. Mientras que el regreso a clases quedaría programado para el 31 de agosto.

Esta situación generó molestia entre padres y madres de familia, pues no estaban conformes con el recorte de clases para sus hijos, además de que esta decisión repentina de la SEP generaba conflicto en las familias donde ambos padres trabajan.

Tras el anuncio de Delgado, al menos tres entidades de la República mexicana se negaron a cumplir con este nuevo calendario escolar: Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

Pero, además de los estados mencionados, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares también señalaron su negativa a cerrar las escuelas un mes antes.

¿Cuándo salen de vacaciones los estudiantes de la SEP?

Hasta la semana pasada, las vacaciones de verano de la SEP comenzaban el 15 de julio. Sin embargo, tras el cambio anunciado por Mario Delgado, el calendario escolar que aparece en el sitio oficial de la Secretaría de Educación Pública señala que el ciclo escolar 2025-2026 termina el 5 de junio.

Al respecto, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares señalaron que continuarán las clases hasta el fin del ciclo escolar. Asimismo, explicaron que atenderán las fechas establecidas por el calendario SEP para la entrega de boletas de calificaciones, pero continuarán recibiendo a los alumnos para seguir con el trabajo de refuerzo.

¿Qué días no habrá clases en mayo de 2026?

Viernes 15 de mayo : Día del Maestro (genera un puente de tres días)

: Día del Maestro (genera un puente de tres días) Viernes 29 de mayo: Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no hay clases para los alumnos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.