Nuevas oportunidades de trabajo en Economía: abren vacantes en CDMX con salarios de 27 mil pesos

¡Acaba mayo con trabajo! La Secretaría de Economía (SE) abrió tres nuevas vacantes en la Ciudad de México (CDMX) y una de ellas puede ser tuya.

De acuerdo a la Convocatoria Pública y Abierta 05-2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se trata de tres puestos que tienen salarios a 27 mil pesos mensuales.

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Vacantes en la Secretaría de Economía: características, salarios y puestos disponibles

Estas son las vacantes que abrió la dependencia federal en la capital del país:

Titular del Departamento de Coordinación de Normas Oficiales Mexicanas

Salario: 27 mil 795 pesos mensuales

Pertenece a la Dirección General de Normas en la Ciudad de México (CDMX)

(CDMX) Licenciatura o profesional en Matemáticas, Actuaría, Ciencias Sociales, Administración, Derecho, Economía, Ingeniería o Tecnología

Un año de experiencia en ingeniería y tecnología químicas, economía, econometría, derecho, ciencia política, matemáticas o administración pública

Titular del Departamento Administrativo e Informática

Salario: 26 mil 5 pesos mensuales

Pertenece a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación en la Ciudad de México

No solicita alguna licenciatura en específico

Mínimo dos años de experiencia en agronomía, ciencias sociales, relaciones públicas, economía, contabilidad, organización industria, políticas gubernamentales o derecho

Titular de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad

Salario: 26 mil 5 pesos mensuales

Pertenece a la Dirección General de Programación, Presupuestos y Contabilidad en la Ciudad de México

Carreta técnica o licenciatura en Ingeniería, Sistemas, Calidad, Ciencias Naturales, Contaduría, Matemáticas, Economía, Educación o Administración

Cinco años de experiencia en ciencias económicas, administración, contabilidad, organización industrial, políticas gubernamentales, dirección de empresas o administración pública.

Calendario para aplicar a las vacantes de la Secretaría de Economía

En caso de que quieras aplicar, el registro lo deberás de realizar únicamente en la plataforma TrabajaEn únicamente en los días establecidos en el calendario oficial:

Registro de aspirantes: del 6 al 19 de mayo de 2026

Evaluación de conocimientos y habilidades: a partir del 21 de mayo de 2026

Entrevista con el Comité Técnico de Selección: a partir del 27 de mayo

Una vez que concluya este último paso, entonces se darán a conocer los resultados finales; sin embargo, es importante mencionar que las fechas podrían cambiar, ya que dependen de las personas que se postulen a las vacantes.

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