Al menos 23 personas resultaron heridas hoy lunes 11 de mayo por un choque múltiple registrado en la autopista Toluca-Naucalpan, luego de una aparente falla en los frenos de un autobús de transporte público.

Los hechos se registaron a la altura del kilómetro 37, cerca de la localidad de Santa Cruz Ayotuxco, en dirección a Naucalpan, Estado de México (Edomex).

🔻El choque entre unidades de transporte público en la autopista Toluca-Naucalpan, deja al menos 18 personas heridas; nueve fueron trasladadas a diferentes hospitales https://t.co/3sSJf1OG5T — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 11, 2026

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¿Qué se sabe de los heridos por el choque en autopista Toluca-Naucalpan?

Cruz Roja del Estado de México informó que se reportan los siguientes casos:

Lesionados de 1ra prioridad: 7

Lesionados de 2da prioridad: 5

Lesionados de 3ra prioridad: 11

Tras el accidente no se reportó ningún deceso en el sitio, 11 personas se atendieron en el lugar y 12 fueron trasladadas a un hospital para que reciban atención médica especial.

Caos vehicular en la autopista Toluca-Naucalpan

Tras el aparatoso accidente, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) informó que se reportan largas filas de hasta 3 kilómetros en la zona, por lo que pide a los conductores reducir la velocidad, respetar el paso de las unidades de emergencia y no usar el celular al volante.

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