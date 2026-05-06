En pleno 2026 existen acciones que pueden ser consideradas como infracciones ante las autoridades vehiculares del Estado de México (Edomex), pues de acuerdo con el mismo Reglamento de Tránsito de la entidad, se puede sancionar económicamente a los conductores que manejen a exceso de velocidad, pero también a aquellos que tiren colillas de cigarro en la vía pública.

Y es que de acuerdo con el Artículo 113 del reglamento ya mencionado, está estrictamente prohibido arrojar objetos o basura desde el interior de un vehículo en movimiento o detenido en su totalidad, esto por motivos de seguridad y de contaminación.

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¿Por qué está prohibido tirar colillas de cigarro cuando se maneja?

Uno de los principales motivos del porqué se prohíbe tirar colillas de cigarro mientras se maneja en el Edomex es por la contaminación, pues estos residuos son considerados como uno de los que más afectan al medio ambiente a nivel global.

Por otro lado, se indica que la seguridad vial y riesgo de incendios terminan por comprender los motivos principales del por qué no es bueno tirar colillas de cigarro en la vía pública, esto sin importar si es en el Edomex o en otra entidad.

Multa por tirar basura desde un auto en el Edomex

Vale la pena señalar que la responsabilidad del tirar basura desde el vehículo recaerá exclusivamente en el conductor designado, es decir que si alguien más allá del chofer realiza estas acciones, la multa será aplicada para la persona que esté detrás del volante al momento de los hechos.

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