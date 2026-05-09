Si estás pensando en hacer algo especial este sábado 9 de mayo en el marco del Día de las Madres te sugerimos pensar muy bien en las actividades, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México prevén afectaciones severas por la onda de calor.

De acuerdo con lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la misma Conagua), se espera que la onda de calor siga afectando directamente a estados como Durango, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Chiapas, Yucatán y demás.

Clima en CDMX y Edomex para el sábado 9 de mayo

Los pronósticos diarios presentados por la Conagua, señalan que en la Ciudad de México se mantendrán las temperaturas altas entre los 27 y los 29 °C, esto a pesar de que también se prevé una alta probabilidad de intervalos de chubascos en la capital del país.

En cuanto al Estado de México, se detalló que se prevén temperaturas extremas entre los 35 y 40 °C en la zona del suroeste, sin embargo, también se prevé un calor de hasta 29 °C en el resto de la entidad a lo largo de este sábado 9 de mayo.

Pronósticos del clima en Puebla para el sábado 9 de mayo

En cuanto al estado de Puebla, la Conagua de igual forma dio a conocer que se esperan temperaturas extremas de hasta 45 °C en la zona del suroeste, por lo cual las autoridades recomendaron extremar precauciones.

Clima en Nuevo León para el 9 de mayo

A diferencia de los pronósticos que hay para el Edomex y Puebla, en el estado de Nuevo León se esperan temperaturas extremas entre los 30 y los 35 °C para este sábado 9 de mayo y previo al Día de las Madres.

Pese a ello, también se prevén lluvias aisladas en la entidad, por lo cual también se pronostica un ambiente bochornoso derivado de las condiciones antes señaladas.

Calor en México para el 9 de mayo

Otras entidades del país que sufrirán por el calor extremo son:

Baja California Sur

Coahuila

Tamaulipas

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Quintana Roo

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