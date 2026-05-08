Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el nuevo calendario escolar 2025-2026, tras las modificaciones realizadas por la ola de calor y la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

A través de redes sociales, el funcionario dio a conocer el cronograma con base en el acuerdo tomado por unanimidad en la LXVI Reunión Plenaria Oridnaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) el jueves 7 de mayo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Se adelanta fin de ciclo escolar 2026: ¿Cómo queda el nuevo calendario de la SEP?

La autoridad educativa determinó que el último día de clases es el viernes 5 de junio. El lunes 8, se celebrará sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Mientras que de 9 a 12 ocurrirá el cierre administrativo.

De esta manera, las vacaciones de verano de 2026 tendrán una duración de 3 meses.

Con esta medida, los 185 días efectivos de clases se reducirán a 157, otorgando cinco semanas adicionales de vacaciones. La decisión se toma pese a la crisis educativa evidenciada por la prueba PISA 2023, en la que México cayó del lugar 57 al 87 y registró sus peores resultados en matemáticas, ciencias y comprensión lectora.

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

El inicio del próximo ciclo escolar está previsto para iniciar el 31 de agosto.

Del lunes 10 al viernes 14, habrá Consejo Técnico Escolar fase intensiva. A su vez, durante un periodo de dos semanas, se realizará un periodo de fortalecimiento de aprendizajes (del 17 al 28).

Cabe destacar que la presidenta señaló hoy que aún no hay un calendario definido de las clase, por lo que podría haber variaciones.

¿Cuántos puentes le quedan a mayo de 2026?

El calendario estipula que habrá un megapuente por el Día del Maestro. Las y los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), no acudirán a las aulas desde el viernes 15 de mayo y se reincorporarán a sus actividades el lunes 18.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.