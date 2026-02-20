Sin filas; paso a paso para renovar la licencia de conducir en NL en la app y en línea

El gobierno de Nuevo León (NL) continúa buscando simplificar los trámites que las y los neoleoneses tienen que hacer para estar “en regla” ante todas las instituciones, por lo cual a través del Instituto de Control Vehicular (ICV) ya se puede hacer la renovación de la licencia de conducir.

Son un total de siete pasos los que deberán seguir aquellas y aquellos neoleoneses que busquen realizar la renovación de este documento vía en línea, sin embargo, es importante señalar que este proceso también se puede hacer de forma presencial directamente en las delegaciones del ICVNL.

Paso a paso para renovar la licencia de conducir en NL vía en línea

Para renovar la licencia de conducir de NL vía en línea lo primero que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial del ICV, en el cual se despliegan todos los trámites que se pueden hacer de manera remota. Tras ello, solo deberás seguir los siguientes puntos:

Selecciona “renovación de licencias en línea”

Completa el formulario que aparecerá con tus datos

Elige la vigencia que quieres en tu documento oficial

Realiza el pago correspondiente

Selecciona en qué zona quieres recoger tu licencia física

Descarga la versión virtual en caso de estar disponible

¿Cómo renovar la licencia de conducir de NL con la app del ICV?

Otra de las maneras más sencillas de poder renovar la licencia de conducir de NL de forma remota es a través de la app del ICV, la cual está disponible para descargar tanto en dispositivos Android como Apple.

Tras ello solamente deberás ingresar a la sección de “licencia digital” y pulsar en “renovación web”, tras lo cual solamente deberás seguir los pasos antes enlistados.

Requisitos para renovar la licencia de conducir en NL

Entre los requisitos básicos que solicitan las autoridades de Nuevo León para la renovación de este documento, están los siguientes puntos:

Licencia actual

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Pago de 905 pesos para la licencia de 3 años y mil 358 para la de 5 años

