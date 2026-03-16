Es oficial: tramitar la licencia de conducir en Nuevo León en 2026 ya tiene estos costos y requisitos

Para tramitar o renovar la licencia de conducir en Nuevo León, la autoridad estatal confirmó cuánto cuesta el documento en 2026 y qué se necesita para obtenerlo. Además, el proceso conserva vías presenciales y digitales, aunque la gestión personal todavía concentra buena parte del servicio.

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¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en Nuevo León?

En Nuevo León, la renovación de la licencia de conducir conserva las mismas tarifas del trámite inicial durante 2026. La medida aplica para quienes buscan mantener vigente el documento y circular sin contratiempos, con opciones según la vigencia que cada automovilista elija.

También, la autoridad estatal recordó que el servicio admite modalidad presencial o digital, con la intención de reducir filas y ordenar la atención. Aun así, la gestión personal sigue como una vía clave para resolver dudas o actualizar datos.

Licencia por 3 años: 938 pesos

Licencia por 5 años: 1,408 pesos

Requisitos para renovar la licencia de conducir en Nuevo León

Aunque la autoridad detalló requisitos para la expedición inicial, esos documentos marcan la base del trámite en Nuevo León y sirven de referencia para renovar la licencia de conducir, sobre todo cuando existe una corrección de datos o una validación adicional.

Ser mayor de 18 años

Identificación oficial vigente con fotografía y firma, en original

Datos de la CURP

Autorización municipal con comprobante de pago de derechos

Comprobante de domicilio de Nuevo León, original y copia, con antigüedad menor a tres meses

En caso de personas extranjeras, forma migratoria vigente para acreditar estancia legal

¿Cómo hacer la renovación presencial de la licencia de conducir?

Para la renovación presencial, el Instituto de Control Vehicular (ICV) indicó que la persona debe acudir a la delegación correspondiente y seguir un procedimiento sencillo. Esa ruta permite identificarse en ventanilla y recibir una nueva licencia tras la validación oficial.

Acudir a la delegación correspondiente

Identificarse mediante huella digital

Esperar la expedición de una nueva licencia

Si existe cambio de datos, presentar identificación oficial y comprobante de domicilio original con antigüedad menor a tres meses

Si el solicitante necesita modificar información personal, la autoridad exige documentos extra para respaldar el ajuste. Esa revisión busca confirmar que los datos coincidan con el registro oficial y conservar actualizado el padrón estatal del Instituto de Control Vehicular.