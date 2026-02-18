El beneficio médico gratis del IMSS para estudiantes y familias que pocos conocen: Requisitos y cómo solicitarlo

Muchas personas desconocen el beneficio médico gratis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que protege a estudiantes y familias en México, así como los requisitos y cómo solicitarlo. Este apoyo permite acceso a servicios de salud sin costo durante la etapa escolar y formación profesional para miles de jóvenes.

Este esquema brinda consultas, estudios, medicamentos y hospitalización mediante el Seguro Facultativo, opción que ofrece cobertura nacional para quienes cursan bachillerato, licenciatura o posgrado en escuelas públicas. También respalda a aprendices y protege su atención preventiva constante para cuidar su salud en todo momento siempre.

¿Cómo es el seguro facultativo del IMSS?

El Seguro Facultativo del IMSS constituye una modalidad voluntaria destinada a estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior. Otorga acceso a servicios médicos básicos, consultas, estudios clínicos, medicamentos y hospitalización sin costo directo para su atención médica.

El esquema pertenece al régimen voluntario y opera con financiamiento federal, por lo cual no genera pago para quienes acceden. Permite cobertura durante el tiempo de estudios y conserva el Número de Seguridad Social personal para uso laboral futuro posterior.

Requisitos del beneficio médico gratis del IMSS

El beneficio se orienta a estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado inscritos en escuelas públicas que no cuentan con otro seguro médico. También incluye a aprendices de programas sociales y a familiares dependientes autorizados dentro del esquema de protección médica.

El beneficio médico gratuito del IMSS para estudiantes que casi nadie conoce. |Getty Images

Requisitos principales:

Estar inscrito en una institución pública de nivel medio superior o superior

No contar con otro sistema de seguridad social

Pertenecer a un programa autorizado como Jóvenes Construyendo el Futuro

Ser familiar dependiente autorizado dentro del esquema correspondiente

¿Cómo solicitar el beneficio médico gratis del IMSS?

Para obtener este seguro se requiere generar o localizar el Número de Seguridad Social personal y compartirlo con la institución educativa correspondiente. El trámite puede realizarse en subdelegaciones del IMSS o mediante plataformas digitales oficiales disponibles para registro correcto inicial.

Cómo solicitarlo paso a paso:

Generar o ubicar el Número de Seguridad Social personal

Presentar identificación oficial y acta de nacimiento

Proporcionar CURP, comprobante de domicilio y correo electrónico

Entregar el NSS a la escuela para el registro correspondiente

Una vez con el NSS, la escuela realiza el registro ante el IMSS para activar la cobertura médica correspondiente. Desde ese momento el estudiante recibe atención preventiva, consultas y medicamentos dentro del sistema nacional de salud para su cuidado continuo.