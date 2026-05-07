¿Buscas trabajo? PROFEPA abre vacantes con salarios de más de 38 mil pesos

¡No busques más! La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) abrió vacantes en diferentes entidades y lo mejor es que tienen un salario de más de 38 mil pesos.

Si vives en la Ciudad de México (CDMX), Baja California, Baja California Sur o en Tabasco, entonces esta oportunidad es para ti.

La Profepa hace un llamado a la ciudadanía a no ser parte del tráfico ilegal de pericos, loros y guacamayas, y a no tener estas especies como mascotas en casa.



Estas aves están protegidas por las leyes mexicanas por lo que su extracción, acopio, transporte, distribución,… pic.twitter.com/8wPBbJya0H — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) May 6, 2026

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Vacantes de la PROFEPA: puesto, requisitos y salario

Por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia publicó todo lo que necesitas saber sobre los puestos disponibles:

Jefatura de departamento de Redes Sociales

Salario: 38 mil 309 pesos mensuales

Pertenece a Comunicación Social en la Ciudad de México

Licenciatura: Comunicación, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Administración Pública, Periodismo o Humanidades

Mínimo tres años de experiencia en comunicación, redes sociales y opinión pública

Subdelegación de Inspección Industrial en Baja California y Baja California Sur

Se trata de la misma vacante, pero en dos entidades diferentes

Salario: 33 mil 584 pesos

Pertenece a la Oficina de Representación de la Profepa en Baja California y Baja California Sur

Licenciatura en Biología, Ecología, Química, Arquitectura, Derecho, Bioquímica, Informática administrativa, Ingeniería industrial y Biomédicas

Mínimo tres años de experiencia ciencias de la atmósfera, medio ambiente, temas de carbón y petróleo, derecho nacional y administración pública

Subdelegado jurídico en Tabasco

Salario: 3 3 mil 584 pesos

Pertenece a la Oficina de Representación de la Profepa en Tabasco

Licenciatura en Derecho

Mínimo tres años de experiencia en derecho, legislación nacional y administración pública

Calendario para aplicar a las vacantes en la Profepa

En caso de que quieras aplicar, entonces debes saber que todo se realiza mediante la plataforma TrabajaEn y debes apegarte a las siguientes fechas:

Registro : del 6 al 19 de mayo 2026

: del 6 al 19 de mayo 2026 Evaluación de conocimiento , e xamen de conocimientos generales , evaluación de habilidades , experiencia y valoración del mérito , así como la entrevista : a partir del 22 de mayo 2026

, e , , y , así como la : a partir del 22 de mayo 2026 Publicación de resultados: a partir del 22 de mayo 2026

En caso de que te interese, entonces debes de tomar en cuenta que las fechas pueden cambiar, ya que dependen directamente del número de personas que se postulen.

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