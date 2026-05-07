¿Buscas trabajo? PROFEPA abre vacantes con salarios de más de 38 mil pesos

¡No busques más! La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) abrió vacantes en diferentes entidades y lo mejor es que tienen un salario de más de 38 mil pesos.
Si vives en la Ciudad de México (CDMX), Baja California, Baja California Sur o en Tabasco, entonces esta oportunidad es para ti.
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Vacantes de la PROFEPA: puesto, requisitos y salario
Por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia publicó todo lo que necesitas saber sobre los puestos disponibles:
Jefatura de departamento de Redes Sociales
- Salario: 38 mil 309 pesos mensuales
- Pertenece a Comunicación Social en la Ciudad de México
- Licenciatura: Comunicación, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Administración Pública, Periodismo o Humanidades
- Mínimo tres años de experiencia en comunicación, redes sociales y opinión pública
Subdelegación de Inspección Industrial en Baja California y Baja California Sur
Se trata de la misma vacante, pero en dos entidades diferentes
- Salario: 33 mil 584 pesos
- Pertenece a la Oficina de Representación de la Profepa en Baja California y Baja California Sur
- Licenciatura en Biología, Ecología, Química, Arquitectura, Derecho, Bioquímica, Informática administrativa, Ingeniería industrial y Biomédicas
- Mínimo tres años de experiencia ciencias de la atmósfera, medio ambiente, temas de carbón y petróleo, derecho nacional y administración pública
Subdelegado jurídico en Tabasco
- Salario: 33 mil 584 pesos
- Pertenece a la Oficina de Representación de la Profepa en Tabasco
- Licenciatura en Derecho
- Mínimo tres años de experiencia en derecho, legislación nacional y administración pública
Calendario para aplicar a las vacantes en la Profepa
En caso de que quieras aplicar, entonces debes saber que todo se realiza mediante la plataforma TrabajaEn y debes apegarte a las siguientes fechas:
- Registro: del 6 al 19 de mayo 2026
- Evaluación de conocimiento, examen de conocimientos generales, evaluación de habilidades, experiencia y valoración del mérito, así como la entrevista: a partir del 22 de mayo 2026
- Publicación de resultados: a partir del 22 de mayo 2026
En caso de que te interese, entonces debes de tomar en cuenta que las fechas pueden cambiar, ya que dependen directamente del número de personas que se postulen.
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