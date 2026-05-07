Confirmado en Querétaro: este es el calendario de esterilización de mascotas en mayo 2026

Con el objetivo de prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de perros y gatos, el municipio de Querétaro confirmó el calendario de las Jornadas de Esterilización Gratuitas para mayo de 2026. Este programa operará en diversas delegaciones en un horario de 9:00 AM a 2:00 PM, permitiendo que los dueños de mascotas accedan a este servicio sin costo.

El servicio se brinda únicamente con cita previa, por lo que los interesados deben realizar el trámite con antelación para asegurar un lugar en la ubicación más cercana a su domicilio.

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Fechas y ubicaciones para esterilizar mascotas por delegación en Querétaro

Las unidades móviles recorrerán puntos estratégicos de Querétaro durante todo el mes. Aquí puedes consultar cuándo estarán en tu zona:

Félix Osores: 5 (Jurica Pueblo), 6 (Las Azucenas), 8 (Las Huertas de Jurica) y 9 (Cerrito Colorado).

5 (Jurica Pueblo), 6 (Las Azucenas), 8 (Las Huertas de Jurica) y 9 (Cerrito Colorado). Felipe Carrillo Puerto: 11 (Rinconada Santa Anita), 12 (El Paraíso) y 13 (La Aurora).

11 (Rinconada Santa Anita), 12 (El Paraíso) y 13 (La Aurora). Santa Rosa Jáuregui: 14 (Alcalde en Acción), 15 (Montenegro), 19 (Acequia Blanca) y 21 (La Solana).

14 (Alcalde en Acción), 15 (Montenegro), 19 (Acequia Blanca) y 21 (La Solana). Epigmenio González: 16 (San José El Alto), 18 (Puertas de Belén) y 20 (La Esperanza).

16 (San José El Alto), 18 (Puertas de Belén) y 20 (La Esperanza). Cayetano Rubio: 22 (Lomas del Marqués) y 28 (Bolaños).

22 (Lomas del Marqués) y 28 (Bolaños). Josefa Vergara: 23 (Reforma Agraria), 27 (La Joya) y 29 (Vista Alegre).

23 (Reforma Agraria), 27 (La Joya) y 29 (Vista Alegre). Centro Histórico: 25 (El Cimatario), 26 (San Francisquito) y 30 (Alameda Hidalgo).

Además, se realizarán Ferias del Bienestar Animal los días 16 y 30 de mayo, reforzando las acciones de atención para las mascotas de la capital.

¿Cómo agendar una cita para esterilización gratuita?

Para garantizar el orden y la seguridad de los animales, el municipio ha habilitado una línea de atención directa.

Para solicitar mayores informes o agendar una cita, los ciudadanos deben comunicarse vía WhatsApp al número 442 207 5772.

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