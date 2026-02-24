VIDEO: Coche bomba mata a capitán de la Guardia Nacional

Las imágenes y videos de los hechos delictivos tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", siguen saliendo a la luz y recientemente se dio a conocer cómo fue el ataque con coche bomba que cobró la vida del Capitán Segundo Leonel Cardoso, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, en Aguascalientes.

La captura de "El Mencho" provocó una reacción violenta por parte de los integrantes de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a instituciones de seguridad, sobre todo de la Guardia Nacional y del Ejército, en el que muchos elementos murieron.

Población de Jalisco comienza a salir a calles y carreteras después de violencia por muerte de “El Mencho”

¿Cómo fue el ataque con coche bomba al capitán de la Guardia Nacional?

El ataque se registró el domingo 22 de febrero, aproximadamente a las 15:00 horas cuando el Capitán realizaba un recorrido de vigilancia en carreteras de San Juan de los Lagos, Jalisco.

El Capitán detectó una camioneta tipo pick-up de color oscuro, de la cual descendieron dos hombres y huyeron, y al acercarse a la unidad estalló, provocándole la muerte.

La explosión dejó muy malheridos a elementos de la Guardia Nacional que lo acompañaban y provocó que se levantara una enorme columna de humo.

🚨 Se revela video del ataque con coche-bomba del CJNG que asesinó al Capitán Leonel Cardoso Gómez, mando de la Guardia Nacional🚔💥



El atentado ocurrió el domingo en San Juan de los Lagos mientras el oficial brindaba apoyo

¿Qué pasó con los heridos?

Los elementos de la Guardia Nacional que resultaron heridos fueron trasladados a dos hospitales del estado y de acuerdo con los reportes se encuentran resguardados para proteger su integridad.

¿Quiénes son los heridos?

Los elementos de la Guardia Nacional que fueron heridos son:

Edereidian Milagros Juárez Juárez, teniente, quien presenta una quemadura en una mano y otras heridas en el cuerpo

Alejandro Omar Nuño Márquez, Cabo, quien presenta una quemadura en pie izquierdo.

Ricardo Cipriano Sánchez, soldado, presenta quemaduras en el brazo izquierdo y pierda izquierda

Estos tres militares fueron dados de alta la mañana del lunes 23 de febrero. Por otra parte también se confirmó la muerte de Capitán Segundo Leonel Cardoso

