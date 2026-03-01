Balacera en avenida de las Américas y ponchallantas en Jalisco

Una balacera se registró hoy domingo 1 sobre la vía López Mateos, antes del desnivel de avenida de las Américas, mientras que se reportaron ponchallantas en Glorieta Colón, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, ponchallantas también fueron colocados en el acceso del túnel de López Mateos, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.