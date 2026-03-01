inklusion.png Sitio accesible
Balacera en avenida de las Américas y ponchallantas en Jalisco

El ataque armado y la presencia de ponchallantas ha generado preocupación entre los habitantes de Guadalajara, Jalisco.

Se registró una balacera en avenida las Américas, Jalisco
Este domingo se registró una balacera alrededor de Avenida López Mateos, a la altura del desnivel de Avenida de las Américas, en Guadalajara, Jalisco.|Zona C4 | Facebook
Seguridad

Escrito por: Adriana Pacheco

Una balacera se registró hoy domingo 1 sobre la vía López Mateos, antes del desnivel de avenida de las Américas, mientras que se reportaron ponchallantas en Glorieta Colón, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, ponchallantas también fueron colocados en el acceso del túnel de López Mateos, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

