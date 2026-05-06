Giro en el transporte público de Jalisco: anuncian medida que cambia el sistema en este municipio del estado

Una nueva medida busca transformar el servicio para miles de usuarios del transporte público en Jalisco, tras el anuncio sobre el nuevo sistema que operará en el municipio de Lagos de Moreno.

Y es que de acuerdo con el Gobierno de Jalisco, se confirmó la incorporación de más camiones como parte del proceso de renovación del sistema de transporte.

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¿Qué cambia en el transporte público de este municipio?

La Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) anunció la llegada de cinco nuevas unidades que se integrarán a la flota actual, sumándose a otros camiones que ya habían sido incorporados previamente. Con esto, se busca ampliar la cobertura y mejorar las condiciones del servicio.

Los nuevos autobuses comenzarán a operar durante mayo y forman parte de una estrategia para modernizar el transporte en esta región del estado.

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¿Cómo son las nuevas unidades?

Se trata de camiones modelo 2026 de la marca Mercedes Benz, con una longitud cercana a los 9.5 metros y capacidad para transportar hasta 70 pasajeros.

Además, cuentan con elementos de seguridad como salidas de emergencia y motores que cumplen con estándares ambientales. También serán equipados con sistemas de videovigilancia, monitoreo y tecnología de recaudo electrónico.

Esto permitirá a los usuarios pagar el pasaje mediante tarjetas como Mi Movilidad, Yo Jalisco y la Tarjeta Única, facilitando el acceso al servicio.

¿Cuánto costó y a cuántas personas beneficiará?

Según autoridades jaliscienses, la incorporación de estas unidades implicó una inversión aproximada de 13 millones de pesos. De ese monto, el gobierno estatal aportó más de 8 millones como parte del apoyo para ampliar la flota, mientras que el resto fue cubierto por los concesionarios.

Se estima que más de 24 mil personas que utilizan el transporte público diariamente en Lagos de Moreno se verán beneficiadas con estas mejoras en el servicio.

¿Cuál será la tarifa del transporte?

Durante este año, la tarifa máxima del transporte público en el municipio se mantendrá en 10 pesos.

En el caso de estudiantes, el costo será de 5 pesos, mientras que niñas y niños de entre 5 y 12 años podrán viajar sin costo, siempre que estén registrados en el padrón correspondiente.

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