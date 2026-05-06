Diabetes infantil en Jalisco: cómo obtener sensores e insulina gratuita en los 125 municipios

El OPD Servicios de Salud Jalisco refuerza el programa estatal de atención integral para niñas, niños y adolescentes con Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1). Esta iniciativa otorga el acceso gratuito a insumos, como sensores de monitoreo continuo y diversas variantes de insulina, para pacientes de hasta 17 años que no cuentan con seguridad social.

A través del portal oficial "Con diabetes somos uno", el Gobierno de Jalisco facilita el registro de beneficiarios en todas las regiones del estado. El objetivo de este modelo es permitir un control glucémico preciso y sin dolor mediante dispositivos que eliminan la necesidad de pinchazos diarios constantes.

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¿Quiénes pueden registrarse al programa “Con diabetes somos uno” en Jalisco?

El registro está diseñado exclusivamente para menores de edad y debe ser gestionado por un adulto responsable. La plataforma cuenta con filtros automáticos para canalizar correctamente las solicitudes según la edad del paciente.

Población objetivo: menores de 17 años cumplidos al momento del trámite.

menores de 17 años cumplidos al momento del trámite. Responsable del registro : el padre, la madre o el tutor legal.

el padre, la madre o el tutor legal. Restricción por edad: si el sistema detecta que la CURP ingresada pertenece a una persona mayor de edad, el portal mostrará una alerta de “¡Espera!” y redirigirá al usuario a un formulario específico para adultos.

La salud es el tesoro más preciado y lo más importante a cuidar en nuestras niñas y niños. Somos el primer y único estado que les ofrece seguro médico, atención integral y cobertura universal de infantes con cáncer, diabetes tipo 1 e insuficiencia renal.



En caso de que tengan un… pic.twitter.com/ly301UnSwo — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) April 30, 2026

¿Cómo registrar a un menor de edad en el portal “Con diabetes somos uno”?

Para completar el proceso en el portal, el OPD Servicios de Salud Jalisco requiere información detallada que permita personalizar el esquema de entrega de insumos:

Paso 1: datos de escolaridad y personales

Vínculo con la UdeG: indicar si el menor estudia en la Universidad de Guadalajara . De ser así, se debe proporcionar su código de alumno.

indicar si el menor estudia en la . De ser así, se debe proporcionar su código de alumno. Identificación: ingresar la CURP del menor. El sistema precargará automáticamente nombre, fecha de nacimiento y edad.

Paso 2: localización y tutor

Domicilio: ingresar el código postal y seleccionar el municipio de residencia (el programa tiene cobertura en los 125 municipios, desde Zapopan hasta las zonas más remotas).

ingresar el código postal y seleccionar el municipio de residencia (el programa tiene cobertura en los 125 municipios, desde Zapopan hasta las zonas más remotas). Responsable: proporcionar nombre completo, CURP y un correo electrónico vigente del tutor para recibir notificaciones del programa.

Jalisco diabetes Jalisco entrega insumos para niños que padecen diabetes tipo 1. (@GobiernoJalisco)

Paso 3: información médica y tratamiento

Esta sección es crucial para que la Secretaría de Salud determine el tipo de kit médico a entregar:

Diagnóstico: seleccionar el año en que se detectó la DM1.

seleccionar el año en que se detectó la DM1. Hemoglobina glicosilada (HbA1c): anotar el valor numérico del último estudio (sin el símbolo %) y la fecha del examen.

anotar el valor numérico del último estudio (sin el símbolo %) y la fecha del examen. Tipo de Insulina: el sistema permite elegir entre cuatro categorías según la prescripción médica:

Acción ultrarrápida: (Aspart, Glulisina o Lispro). Acción rápida: (Insulina Regular). Acción intermedia: (Insulina NPH). Larga duración: (Glargina, Detemir y Degludec).

Atención actual: Indicar si el menor recibe atención en instituciones como el IMSS, ISSSTE, SSJ o SEDENA.

¿Dónde ubicar el centro de salud para recoger los insumos?

Una vez completado el registro y aceptado el Aviso de Privacidad, los tutores deben presionar el botón “Realizar registro”. Para localizar la unidad donde se entregarán los sensores y la insulina, el portal ofrece dos herramientas:

Menú principal: opción “Busca tu centro de Salud”.

opción “Busca tu centro de Salud”. Sección inferior: Apartado “Busca unidad” dentro de la categoría “También te puede interesar”.

Las niñas, niños y adolescentes con Diabetes Tipo 1 ya cuentan con atención integral en Tepetitlán de Morelos.



Gracias al apoyo del Gobernador Pablo Lemus, entregamos insumos y equipos médicos a 90 menores beneficiarios con Diabetes Tipo 1 como parte del programa estatal que… pic.twitter.com/7vSNUbMObI — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) May 4, 2026

¿Cómo avanza la entrega de insumos médicos en Tepatitlán de Morelos?

El OPD Servicios de Salud Jalisco realizó recientemente la entrega de paquetes médicos en Tepatitlán de Morelos, beneficiando a 90 menores de la Región Altos. Estos insumos se distribuyen mensualmente en las unidades médicas a pacientes sin seguridad social.

El director general de la institución, Héctor Hugo Bravo Hernández, destacó que esta cobertura ya alcanza los 125 municipios del estado, priorizando no solo la entrega de sensores e insulinas, sino también la capacitación integral de las familias para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Este trabajo se complementa con un seguimiento puntual de indicadores de salud, como los niveles de hemoglobina, para asegurar resultados positivos en el tratamiento. Para las familias que requieran orientación adicional o deseen incorporarse a la estrategia, la Línea Salud Jalisco se encuentra disponible las 24 horas del día en el número 33-3823-3220.

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