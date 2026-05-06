Giro en el transporte público de Jalisco: preparan medida para regular tarifas

Diputados de Jalisco presentaron un posicionamiento ante la falta de regulación en rutas de transporte público federal que operan en la zona metropolitana de Guadalajara. La iniciativa, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, busca visibilizar el impacto de esta desigualdad en la economía y seguridad de miles de familias.

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¿Cuántas personas se ven afectadas por las rutas federales sin regulación?

Según lo expuesto durante la rueda de prensa, más de 300 mil personas utilizan diariamente este tipo de transporte en zonas periféricas de Guadalajara.

A diferencia del sistema estatal, estas rutas carecen de mecanismos de control, tecnología, accesibilidad y certeza en horarios, lo que se traduce en:

Tarifas más elevadas

Condiciones de riesgo para los usuarios

La ausencia de subsidios agrava la situación: quienes viven en las periferias pagan más sin recibir las garantías mínimas de un servicio digno.

¿Qué propone el exhorto presentado por Movimiento Ciudadano?

Los legisladores anunciaron la presentación de un exhorto dirigido a autoridades federales con un decálogo de medidas concretas para afrontar la situación en Jalisco, entre las que se destacan:

Aumento en la frecuencia de rutas

Asignación de subsidios para homologar tarifas

Modernización de unidades

Implementación de sistemas de pago electrónico

Accesibilidad universal

Monitoreo por GPS

Capacitación a operadores

Alineación a políticas de seguridad y medio ambiente

El objetivo central es lograr un servicio eficiente, accesible y equitativo para toda la población en Jalisco, sin distinción entre usuarios de sistemas estatales o federales.

Los legisladores subrayaron que cualquier propuesta en materia de transporte debe analizarse bajo criterios técnicos, financieros y de viabilidad operativa.

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