El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, obtuvo un amparo para evitar cualquier intento de captura con fines de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del cártel de Sinaloa.

La resolución fue emitida por el juez Rafael Linares Rivera, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán.

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“Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías”, se indica.

La medida estará vigente hasta la audiencia constitucional programada para el 1 de junio de 2026 a las 10:00 de la mañana.

¿De qué se acusa a Gerardo Mérida Sánchez?

El también general en retiro es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente recibir sobornos mensuales de 100 mil pesos por parte de “Los Chapitos”, además de facilitar el tráfico de drogas durante su gestión como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.

En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión en Estados Unidos.

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