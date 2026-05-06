Confirman la llegada de transporte público a estos municipios de Veracruz: costo y fechas

El transporte público urbano llegará a la zona conurbada de dos municipios de Veracruz: Poza Rica y Coatzintla. Así lo confirmó la gobernadora del estado, Rocío Nahle García. Según lo comunicado, el servicio comenzará con 40 camiones distribuidos en tres rutas y entrarán en operación este año.

El sistema funcionará de manera similar al Ulúa, en Veracruz, y al Quetzalli, en Coatzacoalcos, con pago mediante tarjetas y una tarifa aproximada de 13 pesos por pasaje.

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¿Cuántos camiones llegarán a estos municipios de Veracruz?

El gobierno del estado pretende adquirir un total de 100 camiones. De ese total:

40 unidades se destinarán a la zona conurbada Poza Rica

se destinarán a la zona conurbada Poza Rica 60 unidades irán a la capital del estado

El pasaje tendrá un costo aproximado de 13 pesos y el pago se realizará con tarjeta, al igual que en los sistemas de transporte urbano ya operativos en Veracruz y Coatzacoalcos.

La fecha de inicio de operaciones está prevista para octubre de 2026.

¿Qué pasará con los taxis en Poza Rica?

La mandataria aclaró que los taxis continuarán operando junto al nuevo sistema de transporte urbano que llegará a Poza Rica, tal como ocurre actualmente en Veracruz y Coatzacoalcos. Sin embargo, a pedido de la alcaldesa de Poza Rica, se llevará a cabo una regularización de las unidades de taxi que trabajan en la ciudad.

Dicha regularización se extenderá al resto del territorio estatal y estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Ricardo Ahued.

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