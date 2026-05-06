Activan Alerta Amber en Sinaloa; buscan a Carla Viviana Sánchez y esta es su ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Carla Viviana Sánchez Villaverde, una adolescente de 16 años, quien fue vista por última vez el 4 de mayo de 2026.
De acuerdo a la ficha de búsqueda, la última vez que se supo de la joven fue mientras salió de su domicilio, ubicado en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán, Sinaloa.
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Características de Carla Viviana Sánchez
Se trata de una joven de 1.61 metros, con tez morena clara, así como cabello lacio de color castaño claro y ojos grandes color café; sin embargo, su principal seña es que tiene una cicatriz en la nariz del lado izquierdo y un corte en la ceja derecha.
Las autoridades piden ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de Carla Viviana, ya que se considera que su integridad podría estar en riesgo, además de que podría ser víctima de algún delito.
Fichas de búsqueda activas en Sinaloa
Las autoridades dieron a conocer las fichas de búsqueda que se mantienen activas en Sinaloa:
- Jilary Josselyn Balcazar Valencia, de 16 años, vista por última vez el 4 de mayo en Culiacán, Sinaloa
- Johana Nicole Escalante Vázquez, de 17 años, vista por última vez el 3 de mayo en Mazatlán, Sinaloa
- Jenifer Guadalupe Homo Santos, de 14 años, vista por última vez el 30 de abril en Culiacán, Sinaloa
- Diana Melissa Gómez Sánchez, de 16 años, vista por última vez el 27 de abril en Mazatlán, Sinaloa
- César Antonio Rios Cabello, de 16 años, visto por última vez el 29 de febrero en Cósala, Sinaloa
- Heily Nikte Sainz Rodelo, de 14 años, vista por última vez el 23 de abril en Culiacán, Sinaloa
- Jesús Ángel Sánchez Razo, de 16 años, visto por última vez el 23 de abril en Mazatlán, Sinaloa
- Polette Atondo Castro, de 6 años, vista por última vez el 10 de abril en Sinaloa
Personas localizadas en Sinaloa
En tanto, también se reportaron las personas que fueron localizadas en los últimos días:
- Ángel Leonel Ramos Zamudio
- Leslie Yaniari Hernández García
- Miguel Fernando del Real Ibarra
- Lesly Ximena Hernández Baez
- Horacio Alberto Velázquez López
- Marisela Guadalupe García García
- Yazmín Yamileth Guicho Pérez
- María Noemí Morales Almanza
Si tienes información, las autoridades locales piden comunicarse mediante la línea telefónica de Alerta Amber local: (800) 890 9092 y (667) 715 5588.
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