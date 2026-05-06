Desde muy temprano, servicios de emergencia se encuentran laborando en calles de CDMX y en algunas carreteras debido a que se registraron accidentes y hay cortes a la circulación por lo que te recomendamos tomar previsiones y te compartimos en dónde hay afectaciones.

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Cierres viales en CDMX por choques

El Servicio de Orientación Vial (OVIAL) de la CDMX informó a través de redes sociales, en qué zonas hay afectaciones viales:

Avenida 11 al Sur a la altura de Avenida Hidalgo, alcaldía Iztapalapa.

al Sur a la altura de Avenida Hidalgo, alcaldía Iztapalapa. Donceles al Oriente a la altura de Palma Norte, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativa vial se recomienda Eje 1 Norte y Venustiano Carranza.

a la altura de Palma Norte, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativa vial se recomienda Eje 1 Norte y Venustiano Carranza. Circuito Interior al Poniente a la altura de Geranio, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco. Como alternativa vial se recomienda Avenida Insurgentes y Eje 3 Norte.

Ferrocarril Hidalgo y 16 de septiembre . Como alternativa vial se sugiere Avenida Centenario y Eduardo Molina.

. Como alternativa vial se sugiere Avenida Centenario y Eduardo Molina. Viaducto Miguel Alemán a la altura de Dr. José María Vertiz.

a la altura de Dr. José María Vertiz. Anillo Periférico a la altura de Avenida Canal Nacional.

#PrecauciónVial | Por servicios de emergencia en Av. 11 al Sur a la altura de Av. Hidalgo, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Anillo Periférico. pic.twitter.com/Jxz4Fxxn9A — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 6, 2026

Carreteras con cortes a la circulación

Caminos y Puentes Federales (Capufe) por su parte reportó que hay cierres parciales y carga vehicular en las siguientes carreteras:

Autopista Isla - Acayucan, en el kilómetro 128, dirección Isla.

Autopista Tehuacán - Oaxaca, kilómetro 194.

Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en el kilómetro 0, dirección CDMX.

Autopista Estación Don - Navojoa, kilómetro 153, dirección Navojoa.

Autopista La Tinaja - Isla, kilómetro 60, dirección Isla.

Autopista Cuauhtémoc - Osiris, en el kilómetro 84.

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