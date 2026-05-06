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/México/Nota

Accidentes hoy provocan cierres viales en calles de CDMX y carreteras de México

Los accidentes vehiculares son muy comunes, más en las carreteras y para que tomes previsiones, te decimos en dónde hay cortes a la circulación por percances automovilísticos.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Desde muy temprano, servicios de emergencia se encuentran laborando en calles de CDMX y en algunas carreteras debido a que se registraron accidentes y hay cortes a la circulación por lo que te recomendamos tomar previsiones y te compartimos en dónde hay afectaciones.

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Cierres viales en CDMX por choques

El Servicio de Orientación Vial (OVIAL) de la CDMX informó a través de redes sociales, en qué zonas hay afectaciones viales:

  • Avenida 11 al Sur a la altura de Avenida Hidalgo, alcaldía Iztapalapa.
  • Donceles al Oriente a la altura de Palma Norte, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativa vial se recomienda Eje 1 Norte y Venustiano Carranza.
  • Circuito Interior al Poniente a la altura de Geranio, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco. Como alternativa vial se recomienda Avenida Insurgentes y Eje 3 Norte.
  • Ferrocarril Hidalgo y 16 de septiembre. Como alternativa vial se sugiere Avenida Centenario y Eduardo Molina.
  • Viaducto Miguel Alemán a la altura de Dr. José María Vertiz.
  • Anillo Periférico a la altura de Avenida Canal Nacional.

Carreteras con cortes a la circulación

Caminos y Puentes Federales (Capufe) por su parte reportó que hay cierres parciales y carga vehicular en las siguientes carreteras:

  • Autopista Isla - Acayucan, en el kilómetro 128, dirección Isla.
  • Autopista Tehuacán - Oaxaca, kilómetro 194.
  • Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en el kilómetro 0, dirección CDMX.
  • Autopista Estación Don - Navojoa, kilómetro 153, dirección Navojoa.
  • Autopista La Tinaja - Isla, kilómetro 60, dirección Isla.
  • Autopista Cuauhtémoc - Osiris, en el kilómetro 84.

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