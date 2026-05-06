Desde muy temprano, servicios de emergencia se encuentran laborando en calles de CDMX y en algunas carreteras debido a que se registraron accidentes y hay cortes a la circulación por lo que te recomendamos tomar previsiones y te compartimos en dónde hay afectaciones.
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Cierres viales en CDMX por choques
El Servicio de Orientación Vial (OVIAL) de la CDMX informó a través de redes sociales, en qué zonas hay afectaciones viales:
- Avenida 11 al Sur a la altura de Avenida Hidalgo, alcaldía Iztapalapa.
- Donceles al Oriente a la altura de Palma Norte, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativa vial se recomienda Eje 1 Norte y Venustiano Carranza.
- Circuito Interior al Poniente a la altura de Geranio, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco. Como alternativa vial se recomienda Avenida Insurgentes y Eje 3 Norte.
- Ferrocarril Hidalgo y 16 de septiembre. Como alternativa vial se sugiere Avenida Centenario y Eduardo Molina.
- Viaducto Miguel Alemán a la altura de Dr. José María Vertiz.
- Anillo Periférico a la altura de Avenida Canal Nacional.
Carreteras con cortes a la circulación
Caminos y Puentes Federales (Capufe) por su parte reportó que hay cierres parciales y carga vehicular en las siguientes carreteras:
- Autopista Isla - Acayucan, en el kilómetro 128, dirección Isla.
- Autopista Tehuacán - Oaxaca, kilómetro 194.
- Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en el kilómetro 0, dirección CDMX.
- Autopista Estación Don - Navojoa, kilómetro 153, dirección Navojoa.
- Autopista La Tinaja - Isla, kilómetro 60, dirección Isla.
- Autopista Cuauhtémoc - Osiris, en el kilómetro 84.
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