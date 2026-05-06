El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este miércoles 06 de mayo se registrará “tiempo estable”, cielo despejado, escasa lluvia y un aumento de temperaturas abismal con una ola de calor abrasadora que azotará gran parte del país.
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¿Dónde hará más calor hoy miércoles 6 de mayo?
Según el SMN, la onda de calor prevalecerá en:
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Edomex
- CDMX
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Asimismo, la caída de la humedad y el aumento de aire caliente ocasionará lluvias con chubascos y rachas muy fuertes de viento en el norte del golfo de México, con posible formación de torbellinos en Coahuila.
¿Dónde lloverá hoy miércoles 6 de mayo en México?
El ingreso de humedad al océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos en:
- Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Puebla, Oaxaca y Chiapas
- Lluvias aisladas: Durango, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo
Además, veremos un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.
Temperaturas máximas y mínimas en México hoy 6 de mayo
- Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero y San Luis Potosí
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Edomex y Quintana Roo
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tlaxcala y CDMX
Únicamente, temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas se registrarán durante la madrugada en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; y de 0 a 5 °C, en el mismo horario, en zonas serranas de Edomex.
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