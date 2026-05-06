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Ya estarán contentos Team Calor, se viene un ambiente extremadamente caluroso en la mayor parte del país

Para este miércoles 6 de mayo se espera un cielo despejado, sin nubes y una ola de calor abrasadora que dejará sequías en la mayor parte del país.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este miércoles 06 de mayo se registrará “tiempo estable”, cielo despejado, escasa lluvia y un aumento de temperaturas abismal con una ola de calor abrasadora que azotará gran parte del país.

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¿Dónde hará más calor hoy miércoles 6 de mayo?

Según el SMN, la onda de calor prevalecerá en:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Edomex
  • CDMX
  • Morelos
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Asimismo, la caída de la humedad y el aumento de aire caliente ocasionará lluvias con chubascos y rachas muy fuertes de viento en el norte del golfo de México, con posible formación de torbellinos en Coahuila.

¿Dónde lloverá hoy miércoles 6 de mayo en México?

El ingreso de humedad al océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos en:

  • Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Puebla, Oaxaca y Chiapas
  • Lluvias aisladas: Durango, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo

Además, veremos un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Temperaturas máximas y mínimas en México hoy 6 de mayo

  • Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero y San Luis Potosí
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Edomex y Quintana Roo
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tlaxcala y CDMX

Únicamente, temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas se registrarán durante la madrugada en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; y de 0 a 5 °C, en el mismo horario, en zonas serranas de Edomex.

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