El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este miércoles 06 de mayo se registrará “tiempo estable”, cielo despejado, escasa lluvia y un aumento de temperaturas abismal con una ola de calor abrasadora que azotará gran parte del país.

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¿Dónde hará más calor hoy miércoles 6 de mayo?

Según el SMN, la onda de calor prevalecerá en:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Edomex

CDMX

Morelos

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Asimismo, la caída de la humedad y el aumento de aire caliente ocasionará lluvias con chubascos y rachas muy fuertes de viento en el norte del golfo de México, con posible formación de torbellinos en Coahuila.

¡Tómalo en cuenta!

La #OlaDeCalor ☀️continuará en #México.



Toma nota de los detalles de este fenómeno en el siguiente video y no dejes de mantenerte bien hidratado. pic.twitter.com/NEPGqqRoiH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 5, 2026

¿Dónde lloverá hoy miércoles 6 de mayo en México?

El ingreso de humedad al océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos en:

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Puebla, Oaxaca y Chiapas Lluvias aisladas: Durango, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo

Además, veremos un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Temperaturas máximas y mínimas en México hoy 6 de mayo

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero y San Luis Potosí

Guerrero y San Luis Potosí Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán

Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Edomex y Quintana Roo

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Edomex y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tlaxcala y CDMX

Únicamente, temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas se registrarán durante la madrugada en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; y de 0 a 5 °C, en el mismo horario, en zonas serranas de Edomex.

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