Carreteras que son las más peligrosas para viajar estas vacaciones de Navidad

En temporada de vacaciones de Navidad son muchas las personas que salen de sus lugares de origen para buscar celebrar con familiares, amigos y seres queridos, sin embargo, es importante considerar cuáles son las carreteras que son consideradas las más peligrosas de México para viajar.

Según datos de este 2025 de los registros del Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son siete las carreteras que se encuentran entre las más peligrosas para transitarlas según sus índices.

Carreteras más peligrosas para viajar en México

Los registro anteriores arrojan la siguiente lista de autopistas y carreteras peligrosas para viajar:



Puebla – Córdoba

Urracas – Matamoros – Reynosa

Ciudad de Morelia – Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autopista México – Cuernavaca

Querétaro – Irapuato

Autopista Matehuala – Monterrey

Carretera federal Toluca – México

Carreteras y autopistas en las que se registran más accidentes:

Además del riesgo por algún atraco, también hay registro de las autopistas y carreteras que presentan mayor incidencia en cuanto a accidentes automovilísticos y para que tomes precauciones te contamos cuáles son:

México – Cuernavaca

México – Querétaro

Pachuca – Tuxpan

México – Puebla

Entronque Morelos – Saltillo

Coatzacoalcos – Villahermosa

Tijuana – Los Cabos

Chetumal – Puerto Juárez

Puebla – Córdoba

Querétaro – San Luis Potosí

Tejocotal – Tuxpan

Tapanatepec – Talismán

Recomendaciones para viajar en vacaciones de Navidad

Para evitar percances y viajar con mayor seguridad, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) ha emitido una serie de recomendaciones y las horas para no viajar y que esto puede ayudarte a llegar con bien a tu destino:

De 00:00 a 07:00 horas

De 07:00 a 12:00 horas

De 19:00 a 00:00 horas

Esto basado en los horarios en los que se registran más delitos en carreteras y autopistas.

También es importante planificar bien la ruta a seguir y compartirla con alguien de confianza, así como espetar los límites velocidad y estar en comunicación constante con familiares o amigos. Además es relevante revisar que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones antes de salir y no portar grandes sumas de dinero en efectivo y del mimso modo en la medida de lo posible utilizar rutas más transitadas y vigiladas.

