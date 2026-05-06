Hoy miércoles 6 de mayo algunas carreteras del país registran cierres totales y parciales a consecuencia de fuertes accidentes y bloqueos por parte de manifestantes, así que si estás por subirte a tu automóvil es mejor que sepas los puntos en donde hay problemas en la circulación.

Caravana Dios Bendice

Guardia Nacional Carreteras informó que la Caravana Dios Bendice continúa su marcha sobre la carretera Tapanatepec-Talismán con ramales a Unión Juárez y Cd. Hidalgo, con dirección a Arriaga, Chiapas.

Autopista Estación Don-Navojoa

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se registra cierre parcial de circulación en la autopista Estación Don-Navojoa, kilómetro 153, dirección Navojoa.

Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (trasvase de carga). En la zona se registra carga vehicular, así que te recomendamos salir con anticipación.

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Libramiento Noreste de Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), exactamente en el kilómetro 0, dirección CDMX, tras la volcadura de un tractocamión en la incorporación a la autopista México-Querétaro.

Carretera Aguascalientes-Zacatecas

La Guardia Nacional alerta de cierre parcial de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 086+500 de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, así que toma precauciones.

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