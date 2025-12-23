Las carreteras y autopistas más peligrosas de EUA que se recomiendan no transitar en Navidad

Viajar por carretera durante las fiestas decembrinas es una práctica común en Estados Unidos. Sin embargo, el incremento del tráfico, las condiciones climáticas adversas y ciertos tramos con infraestructura deficiente convierten a algunas vías en rutas de alto riesgo durante Navidad.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), en 2023 murieron 40.990 personas en accidentes viales , una cifra que evidencia la peligrosidad de los desplazamientos interestatales, especialmente en temporadas vacacionales.

Carreteras y autopistas más peligrosas de Estados Unidos

Diversos estudios y reportes oficiales han identificado rutas con altos índices de mortalidad, muchas de ellas frecuentadas por turistas y transportistas.

La Carretera Estadounidense 1 (US 1), especialmente en el tramo conocido como Overseas Highway en Florida, destaca por su infraestructura limitada y la cercanía al océano. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), decenas de personas perdieron la vida en esta vía en años recientes.

En Texas, la Interestatal 45 (I-45) atraviesa zonas urbanas densamente pobladas como Houston y Dallas. Su tráfico intenso, señalización obsoleta y complejos intercambiadores la colocan entre las autopistas más letales del país.

La Interestatal 40 (I-40), en el sector montañoso entre Carolina del Norte y Tennessee, enfrenta riesgos adicionales por deslizamientos de tierra, pendientes pronunciadas y condiciones climáticas extremas.

En California, la Carretera Estatal 138 (SR-138) es conocida localmente por su alto número de accidentes fatales, especialmente en su conexión con la Interestatal 15 (I-15), donde confluyen tráfico pesado y pasos montañosos estrechos.

Otros tramos críticos incluyen la Interestatal 10 (I-10) en Arizona, afectada por calor extremo y consumo de alcohol al volante; la carretera James Dalton en Alaska, donde la lejanía y el clima severo agravan cualquier incidente; y la Carretera del Millón de Dólares en Colorado, famosa por sus curvas cerradas y avalanchas.

También figuran la autopista Stevenson en Illinois, asociada a conducción agresiva y violencia vial, y la Interestatal 285 (I-285) en Georgia, cuyo diseño circular y tráfico constante incrementan el riesgo de colisiones.

Recomendaciones clave para los conductoresEspecialistas en seguridad vial recomiendan evitar estas rutas en Navidad, conducir de forma defensiva, respetar los límites de velocidad y no manejar bajo los efectos del alcohol o el cansancio. En caso de accidente, es fundamental contactar a las autoridades y recibir atención médica inmediata.