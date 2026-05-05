SIAPA anuncia cortes de agua en este municipio de Jalisco desde el 6 hasta el 8 de mayo

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció la realización de trabajos de mantenimiento programado en uno de sus tanques estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua potable durante casi dos días en una zona específica de San Pedro Tlaquepaque.

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Las labores forman parte del programa de mantenimiento preventivo del organismo, indispensables para garantizar la calidad del agua que llega a los hogares y prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara.

¿Cuándo y dónde será el corte de agua?

De acuerdo con el comunicado oficial de SIAPA, los trabajos consisten en el lavado y desinfección del Tanque Cerro del Tesoro, ubicado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Las labores iniciarán el miércoles 6 de mayo a partir de las 22:00 horas y se extenderán durante las jornadas siguientes hasta su normalización.

Durante este periodo, los usuarios podrían experimentar dos tipos de afectaciones:

Bajas presiones en el suministro de agua potable

en el suministro de agua potable Falta total de suministro en algunos casos específicos

El organismo estima que el servicio quedará normalizado durante la tarde del viernes 8 de mayo, lo que representa una afectación aproximada de 48 horas para los hogares ubicados en la zona del tanque intervenido.

⚠️ Atención ⚠️



👷🏽💧El #SIAPA informa que el miércoles 06 de mayo realizará trabajos programados de limpieza y desinfección del Tanque Cerro del Tesoro de San Pedro Tlaquepaque.



Estas acciones forman parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua y permiten… pic.twitter.com/BPBM3mXLQb — Siapagdl (@siapagdl) May 4, 2026

¿Qué colonias se verán afectadas?

El comunicado oficial de SIAPA señala que la afectación se concentrará en la colonia Cerro del Tesoro, dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Por la naturaleza de los trabajos en un tanque de almacenamiento, podrían registrarse variaciones de presión en zonas aledañas, aunque el organismo no enlistó otras colonias en su aviso oficial.

Los habitantes de la zona deben tomar previsiones desde antes del miércoles 6 de mayo, almacenar agua para uso doméstico básico y considerar suspender actividades que requieran consumo intensivo del recurso, como lavado de vehículos, riego de jardines o lavado de ropa, durante el periodo de afectación.

¿Cómo solicitar pipas gratuitas?

SIAPA habilitó canales oficiales para que los usuarios afectados puedan solicitar el servicio de pipas gratuitas durante el periodo del corte:

SIAPATEL : marcación rápida al 073

: marcación rápida al Redes sociales oficiales : cuentas de X y Facebook @siapagdl

: cuentas de X y Facebook Sitio web: siapa.gob.mx

Las pipas gratuitas son un servicio que el organismo otorga sin costo para mitigar los efectos del desabasto durante trabajos programados o emergencias. La atención es por orden de solicitud, por lo que conviene reportar la necesidad con anticipación.

¿Por qué se realizan estos trabajos?

Los lavados y desinfecciones programadas a tanques de almacenamiento son operaciones de mantenimiento preventivo que SIAPA realiza periódicamente para garantizar tres aspectos fundamentales del servicio: la calidad sanitaria del agua que llega a los hogares, la integridad estructural del equipamiento hidráulico y la prolongación de la vida útil de las instalaciones.

Estos trabajos son parte del programa anual del organismo para mantener en condiciones óptimas la red de distribución del Área Metropolitana de Guadalajara, que abastece a Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán. La intervención específica en el Tanque Cerro del Tesoro busca prevenir fallas mayores que puedan comprometer el suministro a futuro.

Para conocer más trabajos programados o reportar incidencias, los usuarios pueden seguir las redes oficiales de SIAPA: @siapagdl en X y Facebook, además de consultar el sitio web siapa.gob.mx.

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