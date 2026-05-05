¿Te imaginas pagar cero pesos por tu recibo de luz de la CFE? Eso es justamente lo que pasará en 109 municipios de México, de acuerdo con un reciente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pero, ¿por qué algunos municipios tendrán el beneficio de la tarifa cero? Esta fue la instrucción que la Secretaría de Hacienda le dio a la Comisión Federal de Electricidad con el objetivo de apoyar económicamente a familias damnificadas por las lluvias e inundaciones en 2025. Te contamos todos los detalles.

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¿Qué es la tarifa cero de la CFE?

La tarifa cero hace que el consumo de energía eléctrica en una vivienda sea totalmente gratis. No obstante, solo un número reducido de mexicanos puede acceder a ella. Por ejemplo, algunos de los trabajadores de la CFE que cuentan con este beneficio como una prestación.

Además, la tarifa cero de la CFE se aplica para personas damnificadas que hayan contado con un contrato de consumo doméstico previo al desastre natural que haya afectado su vivienda.

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¿Por cuánto tiempo aplicará la CFE la tarifa cero en 5 entidades?

Este martes 5 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruye a la CFE a aplicar la tarifa cero a habitantes de 109 municipios del país, durante el periodo de dos meses, siempre y cuando cumplan con una condición básica:

Que hayan contado con un contrato vigente de uso doméstico durante el periodo de afectación ocasionado por las lluvias e inundaciones ocurridas en 2025 y que lo mantengan activo actualmente.

Lista completa de 109 municipios que tendrán luz gratis

La tarifa cero de la CFE se aplicará en algunos municipios de las siguientes entidades afectadas por los desastres naturales del 6 al 11 de octubre de 2025:

Hidalgo

Puebla

Querétaro

Veracruz

San Luis Potosí

Municipios de Hidalgo que pagan tarifa cero

Tianguistengo, San Bartolo Tutotepec, Huautla, Tenango de Doria, Huehuetla, Xochicoatlán, Nicolás Flores, Pacula, Tlahuiltepa, Xochiatipan, Zacualtipán de Ángeles, Eloxochitlán, Tepehuacán de Guerrero, La Misión, Yahualica, Chapulhuacán, Tlanchinol, Metztitlán, Pisaflores, Jacala de Ledezma, Molango de Escamilla, Huazalingo, Atlapexco, Calnali, Juárez Hidalgo, Lolotla, Zimapán y Huejutla de Reyes.

Municipios de Puebla que pagan tarifa cero

Chiconcuautla, Honey, Eloxochitlán, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Teotlalco, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán y Zihuateutla.

Municipios de Querétaro que no pagan recibo de luz

Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Cadereyta De Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, San Joaquín y Tolimán

Ilamatlán, Naranjos Amatlán, Benito Juárez, Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chalma, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Misantla, Nautla, Omealca, Pánuco, Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Los Reyes, Tampico Alto, Tantoyuca, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlalixcoyan, Tuxpan, Xoxocotla, Yecuatla, Zacualpan, Zontecomatlán, El Higo y San Rafael.

Municipios de San Luis Potosí que no pagan luz dos meses

Aquismón, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ebano, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale, Tampacán, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrazas y Matlapa.

Cabe recordar que el decreto que otorga tarifa cero a los 109 municipios mencionados entró en vigor a partir de este martes 5 de mayo.

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