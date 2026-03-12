La CNDH responsabiliza al IMSS por “atención deficiente” que provocó la muerte de un hombre en Tamaulipas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el IMSS en Tamaulipas violó el derecho a la vida de un adulto mayor tras someterlo a una espera por un traslado médico que se prologó por seis días y derivó luego en la muerte del paciente. El organismo acreditó negligencia institucional en el Hospital General de Zona número 11.

La Recomendación 7/2026 vincula legalmente al Instituto para reparar el daño integral a las víctimas indirectas. El dictamen técnico revela que la unidad médica suministró tratamientos anticoagulantes sin confirmar el tipo de accidente cerebrovascular, agravando la condición del paciente antes de su fallecimiento.

Por la demora en el traslado a un hospital de tercer nivel, una persona mayor falleció. Emitimos la #Recomendación 7/2026 al @Tu_IMSS y exigimos la reparación integral del daño.

Protocolo de reparación: las exigencias de la CNDH al IMSS por la muerte de un paciente

La CNDH concluyó que el hospital en Tamaulipas incurrió en omisiones graves al no gestionar un servicio subrogado ante la falta de especialistas en neurocirugía. La resolución exige medidas de no repetición y la profesionalización inmediata del personal de Urgencias.

Las medidas de cumplimiento obligatorio para el IMSS incluyen:

Establecer una compensación económica y atención integral a los familiares afectados. Proporcionar acompañamiento: Brindar servicios psicológicos y tanatológicos de manera gratuita y prioritaria.

La falta de personal médico no exime a la institución de su responsabilidad de garantizar la vida. El fallo administrativo subraya que la situación de vulnerabilidad de las personas mayores obliga a una atención inmediata bajo principios de protección a la salud y trato digno.

¿Qué debe hacer el IMSS tras la recomendación de la CNDH?

La Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales del IMSS confirmó la recepción del documento y manifestó su disposición para cooperar con el organismo. El Instituto cuenta con un plazo perentorio para presentar las pruebas de cumplimiento de cada punto de la recomendación.

El proceso de seguimiento institucional contempla estos puntos técnicos:

Aceptar la recomendación: Manifestar formalmente la voluntad de subsanar las violaciones detectadas en Tamaulipas. Designar responsables: Nombrar a los funcionarios encargados de ejecutar las medidas de reparación integral. Validar la formación: Comprobar ante la CNDH que el personal médico recibió la instrucción técnica y ética requerida.

El IMSS se encuentra actualmente en el periodo legal para desahogar las pruebas de cumplimiento. La implementación de la nueva circular interna de responsabilidades será supervisada por la CNDH para asegurar que no se repitan omisiones en la gestión de traslados prioritarios.