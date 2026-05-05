Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo, informó la Fiscalía estatal a través de un comunicado.

De acuerdo con la dependencia, la solicitud fue presentada con fundamentos en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución local y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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En el documento oficial, Castro Saavedra manifestó explícitamente su voluntad de atender cualquier llamado de las instancias legales y bajo estricto apego al marco jurídico vigente.

La petición ocurre en medio de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos, que lo vinculan presuntamente con el cártel de Sinaloa facción “Los Chapitos”.

¿Cuántos funcionarios han dejado sus cargos por las acusaciones de EUA?

Con Dámaso Castro Saavedra, ya son tres quienes piden licencia, entre los los diez servidores públicos de Sinaloa acusados por narcotráfico y posesión de armas desde la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.

El gobernador Rubén Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitaron licencias para separarse temporalmente de sus puestos.

Por su parte el senador Enrique Inzunza, otro de los señalados, adelantó que él no dejará su cargo.

Señalamientos de Estados Unidos

El hombre ocupaba una de las posiciones clave dentro de la estructura de procuración de justicia en la entidad.

Desde su cargo, tenía responsabilidades relacionadas con la coordinación de áreas estratégicas de investigación y operación ministerial, así como el seguimiento de casos de alto impacto en materia de seguridad.

Según documentos estadounidenses, Castro Saavedra habría sido identificado con el alias “Culiacán Regio” en registros vinculados con presuntos pagos ilícitos de hasta 200 mil pesos mensuales.

Se le acusa de presuntos actos relacionados con protección e información sobre operativos de seguridad.

Hasta el momento, no se ha revelado quién será el reemplazo de Dámaso Castro. Actualmente, la gubernatura interina recayó en Yeraldine Bonilla Valverde, mientras que la sustituta de la presidencia municipal es Ana Miriam Ramos Villarreal.

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