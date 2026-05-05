Si este martes 5 de mayo de 2026 planeas usar tu auto en la Ciudad de México o el Estado de México, ten cuidado, porque en esta fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad y hay vehículos que deberán quedarse en casa para evitar multas.

Las restricciones buscan reducir la contaminación en el Valle de México y aplican desde muy temprano, por lo que es clave revisar si tu coche está en la lista.¡Checa antes de salir!

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Evita multas: ¿Qué coches no circulan el día martes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes no podrán circular los vehículos con:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 28 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/1WgSkd9Bu1 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 28, 2026

La restricción está vigente en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, tanto en la CDMX como en municipios conurbados del Edomex y del Valle de Toluca.

Esto significa que si tu auto cumple con estas características, deberás optar por transporte público, apps de viajes o alternativas como el home office.

¿Quiénes sí pueden circular sin problema?

No todos los vehículos están sujetos a esta restricción, por lo que este martes 5 de mayo, algunos sí pueden circular sin limitaciones:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y de emergencia

Además, los autos con permisos especiales o conducidos por personas con discapacidad también están exentos, siempre y cuando cuenten con la documentación correspondiente.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro. La multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex va de 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo de la sanción aplicada por las autoridades de tránsito.

En algunos casos, incluso el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales y pérdida de tiempo.

¿Por qué aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que busca disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Se implementa de manera permanente, aunque puede endurecerse en casos de contingencia ambiental.