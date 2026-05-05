¡Sigue hidratándote bien! Este martes 5 de mayo, el calor seguirá dominando en gran parte del país, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunas entidades podrían enfrentar hasta 45º.

Lo anterior se debe a que una circulación de alta presión mantendrá las temperaturas en la mayor parte de los estados; sin embargo, también se prevé la presencia de lluvias, vientos fuertes y tolvaneras.

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¿En qué estados habrá altas temperaturas por la ola de calor?

Si pensabas que la ola de calor ya había dicho adiós en México, estabas en un error, puesto que seguirá afectando la mayor parte de la temperatura, incluso algunas entidades como Durango, Sinaloa o Guerrero podrían tener hasta o más de 45º.

Otros estados afectados son: Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Lloverá hoy 5 de mayo en México?

De acuerdo al pronóstico oficial para este martes, se prevén tanto lluvias moderadas como ligeras, debido a que se encuentran humedales en el océano Pacífico y el Golfo de México:

Lluvias moderadas : Querétaro, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

: Querétaro, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias ligeras: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, CDMX, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, en la parte norte y noroeste del país se pronostican rachas de viento; no obstante, también Baja California, Chihuahua y Durango enfrentarán bajas temperaturas durante la noche y madrugada del miércoles.

Clima en CDMX y Edomex este 5 de mayo

Finalmente, en la CDMX se espera un día caluroso con temperaturas entre 30 y 35º, por lo que las autoridades activaron alerta amarilla; no obstante, podrían presentarse lluvias y rachas de viento, principalmente en el norte de la capital.

Asimismo, en Edomex, también se prevé calor durante el día en el suroeste de la entidad, así como chubascos durante la tarde-noche.

Ahora que ya conoces el clima, puedes planear tu martes con tiempo y celebrar el Día de la Batalla de Puebla.

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