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Accidentes viales paralizan calles de CDMX y carreteras hoy

Desde muy temprano, servicios de emergencia laboran en calles de CDMX y carreteras debido a que se han registrado accidentes, así que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Todos los días miles de automovilistas salen a las calles de CDMX y carreteras de México y hoy se han registrado accidentes que afectan la circulación y en adn Noticias te compartimos en dónde hay cierres viales.

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Cierres viales en CDMX por accidentes

Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se registraron percances en:

  • Fuerza Aérea Mexicana Eje 1 Norte con dirección al Poniente a la altura de Economía, colonia Peñón de los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza, como alternativa vial se recomienda Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 4 Oriente y Blvd Puerto Aéreo.
  • Anillo Periférico a la altura de Avenida Luis Méndez.
  • Circuito Interior hacia el Sur antes de Fray Servando Teresa de Mier.
  • Circuito Interior a la altura de Amado Nervo hacia el Norte.
  • Eje 5 Sur y Avenida Guelatao.
  • Avenida Constituyentes a la altura de General Pedro Antonio de los Santos.
  • Avenida José Loreto Fabela.
  • Avenida Insurgentes Sur y Hermosillo, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Anillo Periférico antes de Avenida Tláhuac, colonia La Esperanza, alcaldía Iztapalapa.

Cierres parciales en carreteras hoy

Por su parte, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer que las siguientes carreteras tienen afectaciones:

  • Autopista México- Querétaro, en el kilómetro 97 con dirección a Querétaro.
  • Autopista Acayucan - Cosoleacaque, en el kilómetro 3, dirección Acayucan.
  • Autopista Isla - Acayucan, en el kilómetro 170, dirección Isla.
  • Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en el kilómetro 143.
  • Autopista Cuauhtémoc - Osiris, en el kilómetro 86.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a las actualizaciones y manejar con precaución.

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