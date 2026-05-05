Accidentes viales paralizan calles de CDMX y carreteras hoy

Todos los días miles de automovilistas salen a las calles de CDMX y carreteras de México y hoy se han registrado accidentes que afectan la circulación y en adn Noticias te compartimos en dónde hay cierres viales.

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Cierres viales en CDMX por accidentes

Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se registraron percances en:

Fuerza Aérea Mexicana Eje 1 Norte con dirección al Poniente a la altura de Economía, colonia Peñón de los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza, como alternativa vial se recomienda Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 4 Oriente y Blvd Puerto Aéreo.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen hacia Fuerza Aérea Mexicana Eje 1 Norte con dirección al Poniente a la altura de Economía, col. Peñon de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza. #AlternativaVial Calz. Ignacio Zaragoza, Eje 4 Oriente y Blvd. Puerto Aéreo. pic.twitter.com/q91eIgh92A — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 5, 2026

Anillo Periférico a la altura de Avenida Luis Méndez.

a la altura de Avenida Luis Méndez. Circuito Interior hacia el Sur antes de Fray Servando Teresa de Mier.

hacia el Sur antes de Fray Servando Teresa de Mier. Circuito Interior a la altura de Amado Nervo hacia el Norte.

a la altura de Amado Nervo hacia el Norte. Eje 5 Sur y Avenida Guelatao.

y Avenida Guelatao. Avenida Constituyentes a la altura de General Pedro Antonio de los Santos.

Avenida José Loreto Fabela.

Avenida Insurgentes Sur y Hermosillo, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

y Hermosillo, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. Anillo Periférico antes de Avenida Tláhuac, colonia La Esperanza, alcaldía Iztapalapa.

Cierres parciales en carreteras hoy

Por su parte, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer que las siguientes carreteras tienen afectaciones:

Autopista México- Querétaro , en el kilómetro 97 con dirección a Querétaro.

, en el kilómetro 97 con dirección a Querétaro. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, en el kilómetro 3, dirección Acayucan.

Autopista Isla - Acayucan , en el kilómetro 170, dirección Isla.

, en el kilómetro 170, dirección Isla. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en el kilómetro 143.

Autopista Cuauhtémoc - Osiris, en el kilómetro 86.

🔴CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴#AutMéxicoQuerétaro, km 97, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) May 5, 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a las actualizaciones y manejar con precaución.

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