Accidentes viales paralizan calles de CDMX y carreteras hoy

Todos los días miles de automovilistas salen a las calles de CDMX y carreteras de México y hoy se han registrado accidentes que afectan la circulación y en adn Noticias te compartimos en dónde hay cierres viales.
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Cierres viales en CDMX por accidentes
Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se registraron percances en:
- Fuerza Aérea Mexicana Eje 1 Norte con dirección al Poniente a la altura de Economía, colonia Peñón de los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza, como alternativa vial se recomienda Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 4 Oriente y Blvd Puerto Aéreo.
- Anillo Periférico a la altura de Avenida Luis Méndez.
- Circuito Interior hacia el Sur antes de Fray Servando Teresa de Mier.
- Circuito Interior a la altura de Amado Nervo hacia el Norte.
- Eje 5 Sur y Avenida Guelatao.
- Avenida Constituyentes a la altura de General Pedro Antonio de los Santos.
- Avenida José Loreto Fabela.
- Avenida Insurgentes Sur y Hermosillo, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
- Anillo Periférico antes de Avenida Tláhuac, colonia La Esperanza, alcaldía Iztapalapa.
Cierres parciales en carreteras hoy
Por su parte, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer que las siguientes carreteras tienen afectaciones:
- Autopista México- Querétaro, en el kilómetro 97 con dirección a Querétaro.
- Autopista Acayucan - Cosoleacaque, en el kilómetro 3, dirección Acayucan.
- Autopista Isla - Acayucan, en el kilómetro 170, dirección Isla.
- Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en el kilómetro 143.
- Autopista Cuauhtémoc - Osiris, en el kilómetro 86.
Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a las actualizaciones y manejar con precaución.
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