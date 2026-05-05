La autopista México-Querétaro es una de las vialidades más importantes de México y hoy martes 5 mayo registra carga vehicular tras un accidente en el kilómetro 97, según Caminos y Puentes Federales (Capufe). Las complicaciones también se reportan en otras carreteras, a consecuencia de bloqueos y otros incidentes.

Tanto Capufe como Guardia Nacional atienden los incidentes que provocan cierres totales y parciales, lo que dificulta el paso de los conductores. Esta es la lista de los tramos afectados:

Autopista Isla-Acayucan

Se registra cierre parcial en la autopista Isla-Acayucan, en el kilómetro 170, dirección Isla después del incendio de un tractocamión. Personal de emergencias labora en la zona, así que se recomienda a los conductores tomar precauciones.

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Acayucan-Cosoleacaque

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, dirección Acayucan, a la altura del kilómetro 3 tras la reducción de carriles por atención a un choque con alcance múltiple.

Carretera La Tinaja-Cosoleacaque

Guardia Nacional informa que hay cierre parcial de circulación por un vehículo calcinado cerca del kilómetro 170+00, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque.

Carretera Maravatío-Zapotlanejo

En Michoacán se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca de kilómetro 360+040 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, con dirección al municipio Uruapan.

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