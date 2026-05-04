Este lunes 4 de mayo regresan las restricciones del Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex), es decir que varios autos no podrán salir de la casa, ya que de lo contrario pueden obtener una multa.

Es indispensable que los automovilistas respeten este programa, el cual ayuda a reducir la mala calidad del aire en el Valle de México, sobre todo en temporada de calor, cuando se suele activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Para qué autos aplica el Hoy No Circula este 4 de mayo?

Los autos que no pueden transitar este lunes por el Hoy No Circula son los que tienen engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

Quedan exentos los vehículos con hologramas 00 y 0, además de los autos que son eléctricos o híbridos.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 27 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/5V9poJBebQ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 27, 2026

CDMX baja nivel de contaminación

De acuerdo con datos del 2025 del programa para el medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CDMX ha bajado de la cabeza del ranking de las capitales más contaminadas a nivel internacional, el progreso ha sido significativo, a través de políticas impactantes y sostenidas.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México es un fuerte socio financiero, pues sus contribuciones permiten un trabajo global.

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