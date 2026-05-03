¿Te quedaste sin agua? Vecinas, vecinos y negocios de la alcaldía Iztacalco enfrentan un nuevo corte de agua hoy en CDMX, que se extenderá hasta el próximo 5 de mayo debido a trabajos de reparación en la red hidráulica.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se llevarían a cabo trabajos de reparación urgentes en la zona. Por lo que será necesario que los habitantes de dicha demarcación disculpen las molestias, pues hay hombres trabajando durante el puente vacacional.

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¿Por qué no hay agua en Iztacalco?

El corte de agua en CDMX responde a trabajos de mantenimiento y reparación en la infraestructura hidráulica de la alcaldía. De acuerdo con autoridades de gestión del agua, las labores buscan corregir una falla mecánica en el equipo de bombeo del Pozo Ciudad Deportiva 2, que podrían derivar en problemas mayores si no se atiende a tiempo.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @IztacalcoAl:



👷‍♀️ Continúan los trabajos de reparación en una falla mecánica en el equipo de bombeo del Pozo Ciudad Deportiva 2.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las… pic.twitter.com/Wl7KMradGa — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 28, 2026

Estas obras forman parte de un programa para mejorar el suministro en la zona, aunque en el corto plazo implican suspensiones temporales. La recomendación para la población es almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional durante los días que dure la afectación.

Además, se prevé que el servicio se restablezca de manera paulatina una vez concluidos los trabajos, a partir del martes 5 de mayo; sin embargo, algunas colonias podrían tardar más en recuperar el flujo normal.

¿Cuáles son las colonias sin agua en Iztacalco? Revisa si la tuya está en la lista

Las autoridades dieron a conocer cuáles son las colonias que no tienen agua en la CDMX, específicamente en Iztacalco. Entre las zonas afectadas se encuentran:

Ex Ejido de la Magdalena Mixihuca

Granjas México

Gabriel Ramos Millán

Sección Bramadero

En estas áreas, habrá baja presión en el suministro de agua potable, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en temporada de ola de calor.

La Segiagua informó que, en caso de requerirlo, los vecinos de Iztacalco pueden solicitar el apoyo de pipas de agua en puntos estratégicos.

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