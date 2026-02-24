¿Tienes placas de Morelos? El beneficio que pocos conocen en la CDMX

Si manejas un auto con placas de Morelos y te preocupa la contingencia ambiental, respira. La CAMe confirma que los vehículos de Morelos no son foráneos y circulan en CDMX bajo las mismas reglas que los autos locales.

¿Pueden circular las placas de Morelos en contingencia ambiental?

Sí, los vehículos emplacados en Morelos circulan bajo los mismos lineamientos que los de CDMX y Edomex, ya que forman parte de la Megalópolis. A diferencia de los autos de otros estados, estos no enfrentan las restricciones totales de los "foráneos" y su circulación depende exclusivamente de su holograma y el programa Hoy No Circula vigente.

Esto significa que, mientras tengas holograma 0 o 00, puedes transitar sin temor a las sanciones especiales para visitantes.

Los 7 estados que se salvan de ser "foráneos" en el Valle de México

Muchos conductores creen que por tener placas de otro estado como Morelos deben descansar forzosamente durante la Fase 1 de contingencia, pero la Comisión Ambiental de la Megalópolis desmiente este mito para ciertas entidades. Estos estados integran una región interconectada con políticas de movilidad coordinadas.

Si tu auto tiene placas de alguno de estos estados, NO eres foráneo:

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Puebla

Hidalgo

Tlaxcala

Querétaro

Tener placas de estos estados te garantiza que solo descansarás cuando tu holograma o color de engomado lo indique.

La "Lista Negra": Placas que no pueden circular en Fase 1

La autoridad advierte que cualquier vehículo emplacado fuera de la Megalópolis recibe el mismo trato que un holograma 2. Esto implica una restricción total de circulación desde las 5:00 hasta las 22:00 horas cuando se activa el Doble Hoy No Circula, sin importar el modelo del auto.

Evita multas si tus placas son de estos estados (considerados foráneos):

Jalisco

Nuevo León

Michoacán

Guanajuato

Veracruz

Quintana Roo

Aguascalientes

Zacatecas

Baja California

Baja California Sur

Yucatán

Chiapas

San Luis Potosí

Tabasco

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Sonora

Tamaulipas

Durango

Chihuahua

Campeche

Nayarit

Colima

Coahuila

Se activa Fase 1 de contingencia ambiental en el sureste del Valle de México

Excepciones: ¿Quiénes sí circulan sin importar el estado?

Incluso con placas foráneas, existen casos específicos donde la Sedema permite el libre tránsito. Si tu vehículo cumple con estas características técnicas, quedas exento de las restricciones por contingencia este 2026.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Autos con holograma “0” o “00” vigente (incluye placas foráneas con verificación voluntaria).

Transporte escolar y de emergencias médicas.

Unidades de servicios esenciales (salud, seguridad y bomberos).