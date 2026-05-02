La propuesta que busca prohibir esta práctica en los campos de futbol llanero en Querétaro

La venta de alcohol en partidos de fútbol llanero podría enfrentar nuevas restricciones en Querétaro. La discusión surge en un contexto reciente de conflictos en canchas deportivas, lo que ha llevado a las autoridades a plantear medidas para modificar lo que ocurre dentro y fuera del terreno de juego.

La iniciativa ha sido impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González, quien ha señalado la necesidad de intervenir ante situaciones que se han repetido en espacios recreativos, particularmente en la zona metropolitana del estado.

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¿Por qué buscan prohibir la venta de alcohol?

En semanas recientes se han registrado distintos incidentes durante partidos amateur, incluyendo enfrentamientos entre asistentes y agresiones hacia árbitros. Estos hechos han encendido alertas sobre las condiciones en las que se desarrollan estos encuentros.

Desde el gobierno estatal se considera que la presencia de bebidas alcohólicas en estos espacios incrementa el riesgo de conflictos. Por ello, la propuesta plantea limitar esta práctica como una medida preventiva para reducir la violencia.

Además de atender la seguridad, la intención es recuperar el sentido original de estos espacios como puntos de convivencia, donde familias y comunidades puedan reunirse sin tensiones.

Alcaldías de la CDMX en donde se aplicará Ley Seca por Semana Santa Se busca que los campos de fútbol llanero se conviertan en espacios de convivencia familiar (Getty Images)

¿Quién aplicaría esta medida?

Aunque la propuesta surge desde el Ejecutivo estatal, su aplicación recaería en los municipios de Querétaro. Son las autoridades locales las que tienen la atribución de regular actividades comerciales y supervisar lo que ocurre en espacios públicos.

Esto implica que cada ayuntamiento tendría que ajustar sus mecanismos de control o reforzar los existentes para evitar la venta de alcohol en campos llaneros.

Entre las acciones que podrían implementarse se encuentran:

Inspecciones en zonas donde se realizan partidos

Mayor presencia de personal de vigilancia

Medidas contra la venta irregular de bebidas

¿Qué cambiaría en los campos de futbol?

De avanzar la iniciativa, los partidos en estos espacios podrían desarrollarse bajo nuevas condiciones, con un enfoque más centrado en la seguridad y la convivencia. La medida no solo busca reducir incidentes, sino también mejorar el ambiente en el que se llevan a cabo los encuentros.

El planteamiento también apunta a fortalecer la integración comunitaria, promoviendo que estos espacios funcionen como entornos seguros y accesibles para todos los asistentes.

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